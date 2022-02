Zełenski dla przywódców UE: to może być ostatni raz, kiedy widzicie mnie żywego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przywódców UE przez wideo konferencję, że „może to być ostatni raz, kiedy widzi się go żywego”. Pisze to Axios, powołując się na dwa źródła, portal tvrain.ru również rozpowszechnia tę wiadomość.