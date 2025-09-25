Zełenski: członkostwo w NATO nie gwarantuje automatycznej ochrony

Zełenski, przemawiając do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zasugerował, że nawet członkostwo Ukrainy w NATO, które D. Trump odrzucił, może okazać się niewystarczające.

„Ponieważ międzynarodowe instytucje są zbyt słabe, ten obłęd trwa. Nawet przynależność do długoterminowego sojuszu wojskowego nie oznacza automatycznie, że jesteś bezpieczny” – powiedział Zęłenski na forum ONZ.

Jednak Wołodymyr Zełenski pochwalił Donalda Trumpa po ich spotkaniu we wtorek.

„Mieliśmy dobre spotkanie z prezydentem Trumpem, rozmawiałem także z wieloma innymi silnymi liderami, i razem możemy wiele zmienić” – powiedział przywódca Ukrainy. „Oczywiście robimy wszystko, by Europa rzeczywiście pomogła, i oczywiście polegamy na Stanach Zjednoczonych” – dodał.

We wtorek prezydent USA stwierdził, że Ukraina może odzyskać wszystkie terytoria zajęte przez Rosję – to dramatyczna zmiana w porównaniu do wcześniejszych wielokrotnych apelów, by Kijów ustąpił, aby zakończyć wojnę.

D. Trump powiedział, że Ukraina może odzyskać całe swoje terytorium i bez zbędnych słów zasugerował, że Kijów „być może mógłby nawet pójść dalej!”

Komentarze amerykańskiego lidera są kolejnym z serii zmian w jego polityce wobec Ukrainy, w tym nagłym zwrocie w kierunku negocjacji pokojowych z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na początku tego roku, który zszokował sojuszników.