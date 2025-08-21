Zełenski: Chiny nie mogą być gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy

„Dlaczego Chiny nie są wśród gwarantów? Po pierwsze, Chiny nie pomogły nam powstrzymać tej wojny od samego początku. Po drugie, Chiny pomogły Rosji, otwierając (dla niej swój – PAP) rynek dronów. Po trzecie, tu nie chodzi tylko o obecność wojskową. Chodzi o Memorandum Budapeszteńskie” – powiedział Zełenski w środę dziennikarzom podczas rozmowy, której zapis opublikowały w czwartek agencje Reutera i Interfax-Ukraina.

„Chiny były wśród sygnatariuszy i nie zrobiły nic, gdy zajęto Krym. Dlatego nie potrzebujemy gwarantów, którzy nie pomagają Ukrainie i nie pomagali jej w czasie, gdy naprawdę tego potrzebowaliśmy po 24 lutego (2022 roku)” – dodał prezydent Ukrainy.