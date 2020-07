Żelazna Dywizja gotowa do obrony wschodniej flanki

Szef MON odebrał 2 lipca br. meldunek dowódcy Żelaznej Dywizji gen. dyw. Jarosława Gromadzińskiego o osiągnięciu wstępnej gotowości operacyjnej. Pełną gotowość operacyjną dywizja osiągnie w drugim kwartale 2021 r., kiedy w ramach ćwiczenia Dragon-21, jako pierwszoplanowy ćwiczący, zostanie poddana certyfikacji.

– Panie Generale gratuluję, tego że Dywizja osiągnęła wstępną gotowość operacyjną. Pan Generał przedstawiał plany i działania, które doprowadzą do tego, że w przyszłym roku zdolność operacyjna będzie pełna. Bardzo dziękuję za tak sprawne budowanie, formowanie 18 Dywizji. W skład 18 Dywizji wchodzą trzy brygady. Jedna z tych brygad, 1 Warszawska Brygada Pancerna, jest także tą brygadą, która pełni obowiązki natowskie. 1 Brygada jest także brygadą, która jest uformowana, która rzeczywiście stanowi bardzo ważny element w systemie obronności naszej Ojczyzny, ale już dynamicznie powstanie 19 Brygada Zmechanizowana z siedzibą w Lublinie. Powstają także jednostki, których zadaniem jest logistyka, wsparcie, a więc 18 Dywizja się rozwija. Również jeżeli chodzi o terytorium, wojsko przejęło z powrotem po latach dawne lotnisko w Białej Podlaskiej. To będzie też garnizon wojskowy, on już jest tworzony, a więc funkcjonuje system obrony wschodniej części naszego kraju – podkreślił szef MON zwracając się do dowódców dywizji.

W skład 18. Dywizji Zmechanizowanej wchodzą także 18 Pułk Logistyczny w Łomży i 18 Batalion Dowodzenia z Siedlec. Sformowane zostaną również pułki artylerii i przeciwlotniczy, batalion rozpoznawczy, a także pułk inżynieryjny, z przeznaczeniem do wykonywania zadań na rzecz 18 dywizji.



– Kiedy w 2011 roku, tu w Siedlcach likwidowano batalion, w Legionowie likwidowano dywizję, w Lublinie likwidowano brygadę, wtedy otwarta została wschodnia część Polski pozbawiona w zasadzie dużych jednostek wojskowych, wtedy o bezpieczeństwo nie dbano. Zmian w podejściu do zapewnienia bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie nastąpiła w 2015 roku wraz z rządem, w którym mam zaszczyt być dziś ministrem obrony narodowej. Ważna jest też rola zwierzchnika sił zbrojnych, Prezydenta Rzeczypospolitej. To od 2015 roku, kiedy Prezydentem Rzeczypospolitej jest Pan Andrzej Duda, jest inne podejście do bezpieczeństwa naszej Ojczyzny – powiedział minister.



Podczas wizyty w Siedlcach szef MON przekazał żołnierzom dywizji dwa wozy dowodzenia na platformie kołowej KTO Rosomak. Przekazany sprzęt został dostarczony w wyniku umowy zawartej 3 września 2019 r., w wartości wynosi 24,7 mln złotych brutto. Zgodnie z umową, oprócz wozów dowodzenia, Wykonawca – ROSOMAK S.A. dostarczył Grupowy Zestaw Naprawczy (GZN) oraz Zestaw Części Zamiennych (ZCzZ), a także przeprowadził kompleksowe szkolenie załóg.



Natomiast pierwsze 7 egzemplarzy wozów dowodzenia na platformie kołowej KTO ROSOMAK dostarczono Siłom Zbrojnym RP w 2018 r. na potrzeby Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Żołnierze dywizji są wyposażeni także w sprzęt polskiej produkcji karabinki MSBS Grot, pistolety VIS 100 oraz uniwersalne Kamizelki Ochronne.



– Chciałbym podkreślić, że 65% zamówień kierowanych przez MON jest kierowanych do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Przykłady to wyposażenie w sprzęt bojowy produkowany w Polsce w 18 Dywizji, to karabinki Grot, czy też wozy dowodzenia na bazie KTO Rosomak, które mam sposobność przekazania dla dowództwa 18 Dywizji Zmechanizowanej – mówił szef MON.



Minister spotkał się z uczestnikami pierwszego rajdu motocyklowego żołnierzy – weteranów, który organizowano w hołdzie poległym na misjach. Rajd zainaugurował Prezydent Andrzej Duda w piątek 29 maja br. podczas obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. W rajdzie udział wzięło niemal 300 uczestników: żołnierzy, weteranów, pracowników resortu obrony narodowej ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz przedstawiciel rodzin żołnierzy poległych. Rajd zakończył się w środę 1 lipca br. w Siedlcach.



– Chciałem podziękować za dbałość o fundamenty, na których zbudowane jest morale żołnierzy Wojska Polskiego. Myślę tu o patronie 18 Dywizji, śp. Generale Tadeuszu Buku, myślę tu także o pamięci wobec tych, którzy oddali swoje życie na służbie. Dziękuję za rajd, który przeprowadzali Panowie Weterani. To jest pierwsza edycja, jestem pewien, że będą kolejne. Przesłaniem rajdu było odwiedzenie grobów żołnierzy, którzy polegli na misjach – podkreślił minister Błaszczak.