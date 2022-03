Zdaniem doradcy prezydenta Turcji Putin nie jest gotowy do rozmów z Zełenskim

„Zełenski jest gotowy do spotkania, jednak Putin uważa, że jego pozycja do rozmów nie jest jeszcze dostatecznie mocna, by je podjąć” – powiedział I. Kalin w wywiadzie.

„Nie możemy sobie pozwolić na kolejną zimną wojnę”

„Wierzę, że do tego spotkania w pewnym momencie dojdzie, że w końcu osiągniemy pokojowy kompromis” – ozświadczył Ibrahim Kalin. „Oczywiście wszyscy pragniemy, by zdarzyło się to szybciej niż później […]. Nie możemy sobie pozwolić na kolejną zimną wojnę, ponieważ byłaby ona niszcząca i kosztowna dla wszystkich stron […]” – ocenił.

„Każda decyzja, każdy krok wobec Rosji na polu wojskowym, politycznym, czy jakimkolwiek innym, będzie miał teraz wpływ na przyszłą nową architekturę bezpieczeństwa” – wnioskował I. Kalin.

W rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą w czwartek Erdogan zasugerował, że Ankara może być miejscem jego rozmów pokojowych z prezydentem Ukrainy.

Tego samego dnia, po rozmowach z szefem tureckiej dyplomacji Mevlutem Cavusoglu, szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba potwierdził, że Ankara zabiega o zorganizowanie bezpośrednich rozmów Zełenski-Putin.

Zełenski: Czas na konstruktywne rozmowy pokojowe z Rosją

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do konstruktywnych rozmów pokojowych z Rosją. „Nadszedł czas na spotkanie” – mówił w wystąpieniu upublicznionym w nocy z piątku na sobotę. Dodał, że rosyjscy żołnierze mają jasny rozkaz wywołania katastrofy humanitarnej w miastach. „Ona ma się stać argumentem dla mieszkańców do współpracy z okupantem” – doprecyzował.

Zdaniem Zełenskiego, podjęcie rozmów pokojowych to „jedyna szansa dla Rosji, by ograniczyć szkody spowodowane jej własnymi błędami”.

„Czas przywrócić integralność terytorialną i sprawiedliwość dla Ukrainy. W przeciwnym razie straty Rosji będą tak duże, że jedno pokolenie nie wystarczy, by je odrobić” – ocenił W. Zełenski.