Zdalne Polsko-Litewskie Zgromadzenia Parlamentarne

Przygotowania do obchodów 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja, 30. rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych, współpraca infrastrukturalna i energetyczna oraz rola Polski i Litwy we wspieraniu procesów demokratycznych na Białorusi - to główne tematy rozmów podczas XXII sesji Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, która odbyła się w piątek 26 marca w formule wideokonferencji. Polskiej delegacji przewodniczyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, zaś stronie litewskiej wiceprzewodniczący Seimasu Paulius Saudargas.