Zaskakująca propozycja schwytanego przyjaciela Putina. Apel do Zełenskiego

„Medwedczuk zaapelował do prezydentów Ukrainy i Federacji Rosyjskiej o wymianę go na obrońców i mieszkańców Mariupola” — napisano we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Władze dodają, że agresja Rosji spowodowała w mieście katastrofę humanitarną.

Według różnych szacunków w Mariupolu przebywa obecnie około 120 tys. cywilów.

„Zwracam się do prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Władimira Zelenskiego z prośbą o wymianę mnie na obrońców i mieszkańców Mariupola, którzy znajdują się tam dzisiaj i nie mają bezpiecznego wyjazdu z miasta poprzez korytarz humanitarny” — powiedział Medwedczuk na nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

Apel D. Medwedczuka:

https://fb.watch/ct2F6I67dB/

Medwedczuk 16 kwietnia został umieszczony w areszcie na mocy decyzji sądu. Wcześniej zbiegł z aresztu domowego, w którym przebywał od maja 2021 roku. Ucieczka ta nastąpiła 26 lutego, dwa dni po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. 12 kwietnia Zełenski poinformował, że Medwedczuk został ujęty. Według SBU polityk próbował w przebraniu przedostać się do miejsca, gdzie czekali na niego wysłannicy rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Medwedczuk, jeden z liderów zabronionej prorosyjskiej frakcji Opozycyjna Platforma-Za Życie, uważany był za lobbystę interesów Rosji na Ukrainie przez ostatnie dwie dekady. Putin jest ojcem chrzestnym jego córki.