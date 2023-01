Żaryn: rosyjska propaganda kontynuuje fałszywą narracje o rzekomym masowym udziale polskich najemników w wojnie na Ukrainie

Minister w KPRM w serii wpisów wskazał na ostatnie przekazy dezinformacyjne dotyczące rosyjskiej propagandy, która kontynuuje promowanie fałszywych narracji o rzekomym masowym udziale i ogromnych stratach wśród polskich najemników w wojnie na Ukrainie.

„Temat ten jest stałym elementem wykorzystywanym w propagandowych działaniach skierowanych do rosyjskiej opinii publicznej prowadzonych w rosyjskiej infosferze” – napisał w poniedziałek na Twitterze Stanisław Żaryn.

Dodał, że tym razem do „problemu” masowych ofiar wśród polskich najemników odniósł się kremlowski politolog Aleksiej Podberyozkin, który zaproponował, by „ciała Polaków z frontu na Ukrainie wysyłać do Ambasady RP w Moskwie” lub stworzyć specjalny cmentarz na terenach Ukrainy okupowanych przez Rosję.

„Według Podberyozkina, w operacjach bojowych po stronie Ukrainy +biorą udział całe jednostki wojskowe z Polski przebrane w ukraińskie mundury, a nie pojedynczy najemnicy+. +Niszczenie+ ich przez Rosjan ma służyć osiągnięciu +efektu politycznego+” – ocenił Stanisław Żaryn.

Zdaniem zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych promowanie przez rosyjskich „ekspertów” fałszywej narracji o oddziałach polskich żołnierzy walczących na Ukrainie „wpisuje się w dążenia Kremla do przedstawiania Polski jako podżegacza wojennego angażującego się w przedłużanie konfliktu”.

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego.