Żaryn: do dziś Kreml próbuje zakłamać prawdę o strasznej zbrodni w Katyniu

„Rękami FSB Rosja zakłamuje Zbrodnię Katyńską” – wskazał minister w kancelarii premiera w grafice do serii czwartkowych wpisów na Twitterze.

„Rosja kontynuuje wykorzystanie służb specjalnych do fałszowania historii. To typowe działania w ramach prowadzonej przeciwko Polsce walki informacyjnej” – ocenił sekretarz stanu w KPRM.

„Tym razem Kreml odświeża ordynarne kłamstwo z czasów stalinowskich” – dodał.

Żaryn wskazał, że FSB w przededniu przypadającego w czwartek, 13 kwietnia, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – ludobójstwa na Polakach popełnionego z rozkazu Kremla – przeprowadziła kolejną kampanię informacyjną fałszującą historię o tej zbrodni.

„+Archiwa+ opublikowane przez rosyjskie służby specjalne stały się podstawą do działań informacyjnych powtarzających kłamstwo z czasów stalinowskich – Kreml przekonuje, że sowieckie NKWD nie brało udziału w mordowaniu Polaków” – podał zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

Jego zdaniem publikacja FSB to pretekst dla Rosji do przerzucania winy za ludobójstwo na Niemców odpowiedzialnych za wiele zbrodni przeciwko Polakom, ale nie za Katyń.

Podał, że podstawą tych działań kremlowskich służb bezpieczeństwa są „dokumenty” trybunału wojskowego Leningradzkiego Okręgu Wojskowego LVO – na podstawie „zeznań członka batalionu specjalnego przeznaczenia” rosyjska propaganda przekonuje, że to Niemcy są winni masowym egzekucjom Polaków w 1940 roku. „Tym samym Kreml powtórzył kłamstwo kolportowane od czasu ujawnienia prawdy o Zbrodni Katyńskiej” – zaznaczył Żaryn w serii wpisów.

„Rosja kontynuuje fałszowanie prawdy o Zbrodni Katyńskiej, w czasie której sowieccy żołnierze zamordowali ponad 22 tysiące Polaków. Zbrodnia miała charakter celowy i została zlecona przez Stalina. Mordując Polaków – jeńców wojennych, Stalin chciał zniszczyć naród. Zamordowani stanowili elitę państwa polskiego przed II wojną światową” – podkreślił pełnomocnik polskiego rządu.

„Do dziś Kreml próbuje zakłamać prawdę o tej strasznej zbrodni. W propagandzie Kreml wraca do kłamstw z czasów Stalina, a w realnym świecie – w czasie wojny przeciwko Ukrainie – popełnia zbrodnie takie same jak w czasie II wojny światowej” – ocenił na Twitterze minister w KPRM.

„Rosja to państwo zbrodnicze” – dodał Żaryn.

13 kwietnia 1943 r. – 80 lat temu – świat dowiedział się o Zbrodni Katyńskiej. Niemcy okupujący terytoria ZSRR ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem masowych grobów polskich oficerów. Do tego dnia los ok. 22 tys. obywateli polskich uwięzionych przez NKWD po wkroczeniu armii sowieckiej do Polski pozostawał nieznany.

W listopadzie 2007 r. Sejm przez aklamację podjął uchwałę, w której ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zrobił to „w hołdzie ofiarom oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.” – zapisali posłowie w uchwale.