Zakaz eksportu szczepionek poza Wspólnotę – ustalili europejscy przywódcy.

„Europejczycy muszą mieć pewność, że obiecane szczepionki zostaną dostarczone do unijnych krajów” – mówiła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen uzasadniając zakaz eksportu szczepionek poza Unię.

„Koncerny muszą się wywiązać z umów podpisanych z Unią Europejską, zanim będą mogły eksportować preparat do pozostałych części świata. To jest oczywiście przypadek AstraZeneki. Myślę, że jest to jasne dla firmy, że najpierw musi przestrzegać kontraktów z krajami członkowskimi, zanim zacznie eksportować szczepionki poza Unię” – dodała szefowa Komisji.

Ursula von der Leyen zasugerowała, że koncerny, które wywiązują się ze wszystkich zobowiązań wobec Wspólnoty, nie powinny mieć problemów z eksportem. Nawet jeśli sprzedają szczepionki wyprodukowane na terenie Wspólnoty do krajów, w których sytuacja epidemiczna jest lepsza i które nie stosują zasady wzajemności.

To przypadek Wielkiej Brytanii, która otrzymała z Unii ponad 20 mln dawek, ale sama nie wyeksportowała do Wspólnoty ani jednej. Zapewnienie przewodniczącej Komisji ma rozwiać obawy części krajów co do wojny szczepionkowej Unii z Wielką Brytanią i blokady eksportu szczepionek także innych firm, na przykład konsorcjum BioNTech i Pfizer, które dostarcza szczepionki do Unii w terminie, ale także wysyła je na Wyspy Brytyjskie.

Ursula von der Leyen powtórzyła też na konferencji prasowej po wideoszczycie dane, które opublikowała kilka godzin wcześniej na Twitterze. Poinformowała, że od grudnia firmy farmaceutyczne wyeksportowały poza Unię 77 mln dawek.

Wczorajszy wideoszczyt zakończył się trwającą ponad godzinę rozmową z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. To była pierwsza wspólna dyskusja liderów krajów członkowskich z amerykańskim przywódcą od 2009 r. Wtedy po raz ostatni zorganizowano szczyt Unia Europejska – USA, wziął w nim udział ówczesny prezydent Barack Obama.

Przewodniczący Rady Charles Michel przekonywał po zakończeniu wideoszczytu, że Unia i Stany Zjednoczone muszą razem chronić światowe bezpieczeństwo, demokrację i stabilność. „Widzimy, że demokracja i praworządność są obecnie kwestionowane i bardziej niż kiedykolwiek Stany Zjednoczone i Unia Europejska ponoszą odpowiedzialność za przyszłe pokolenia” – dodał szef Rady.