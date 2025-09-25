Z powodu pojawienia się drona zamknięte zostało lotnisko w Aalborgu

Co najmniej cztery samoloty pasażerskie mające wylądować w Aalborgu zostały przekierowane na lotnisko w Kopenhadze.

„Skupiamy się na bezpiecznym nadzorze ruchu lotniczego i współpracujemy z policją w celu rozwiązania tej sytuacji” – poinformowała we wpisie na Facebooku miejscowa baza Air Transport Wing duńskich sił powietrznych.

Również duńska policja podała na platformie X, że „w pobliżu lotniska w Aalborgu zaobserwowano drony”. Jesper Bojgaard z lokalnej policji przekazał dziennikarzom na konferencji prasowej, że „dronów mogło być kilka”. Nie wykluczył ich zestrzelenia w zależności od sytuacji. Z kolei komendant główny policji Thorkild Fogde oświadczył, że aktywność dronów w Aalborgu jest podobna do tych zaobserwowanych w poniedziałek w Kopenhadze. Komendant Fogde zapewnił o podjęciu współpracy z duńskimi służbami bezpieczeństwa PET i innymi partnerami. Przypomniał, że lotnisko w Aalborgu to również obiekt wojskowy.

W poniedziałek późnym wieczorem z powodu pojawienia się kilku dużych dronów przez cztery godziny zamknięte było lotnisko Kastrup w Kopenhadze. Policja oceniła, że za zdarzeniem stał kompetentny sprawca, a premierka Danii Mette Frederiksen incydent nazwała „najpoważniejszym jak dotąd atakiem na duńską infrastrukturę krytyczną”. Szefowa duńskiego rządu nie wykluczyła, że doszło do operacji obcego państwa.

Duńska policja w czwartek poinformowała w kolejnym wpisie na X o otrzymaniu zgłoszeń o aktywności dronów w pobliżu lotniskach w Esbjergu, Sonderborgu, a także Skrydstrup, gdzie stacjonują myśliwce F-16 oraz F-35 duńskich sił powietrznych. Informacje o tych incydentach są w trakcie weryfikacji.