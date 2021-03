Wywiad z Meghan Markle i Harrym, który wstrząsnął Wielką Brytanią

Wywiad, który odbył się w USA na dzień przed emisją w Wielkiej Brytanii rozpoczął się od radości Oprah Winfrey z powodu ciąży Meghan. Harry przyznał, że ich następne dziecko będzie dziewczynką.

Meghan opowiadała, jak udała się do „Firmy”, wyższych urzędników dworu królewskiego, po pomoc w związku z myślami samobójczymi. Ale powiedziano jej, że nie byłoby to dobre dla wizerunku monarchii. Wtedy skontaktowała się z jedną z przyjaciółek księżnej Diany, ale nadal miała czarne myśli, które nazwała punktem krytycznym. Opisała też, że czuła się zniewolona, bo jej prawo jazdy, paszport i karty kredytowe zostały zabrane po jej ślubie i były dla niej niedostępne.

Rodzina królewska nie pozwoliła szukać jej pomocy. W wywiadzie Meghan Markle wspomniała jeden z eventów w 2018 roku. Wtedy właśnie wbrew radom swojego męża postanowiła uczestniczyć w oficjalnym wydarzeniu w Royal Albert Hall. Bała się, że może coś sobie zrobić, jeżeli zostanie sama. Choć na zdjęciach z tego czasu Meghan wydaje się uśmiechnięta, w jej oczach widać ogromny smutek. Gdy tylko zgasły światła Meghan płakała w królewskiej loży sali koncertowej.

Dzielę się tym, ponieważ jest tak wielu ludzi, którzy boją się mówić, że potrzebują pomocy. I osobiście wiem, jak trudno jest nie tylko to wyrazić, kiedy się wypowiedzieć, powiedzieć „nie” – dodała.

Książę Harry przyznał, że zdrowie psychiczne żony odegrało kluczową rolę w jego decyzji o odejściu z rodziny królewskiej.

W odpowiedzi na pytanie Winfrey, Harry powiedział, że nie opuściłby królewskiego życia, gdyby nie jego żona. Powiedział, że ich związek ujawnił ograniczenia życia królewskiego. – Nie byłbym w stanie tego zrobić, ponieważ sam byłem uwięziony – mówił Harry, po czym dodał: „Mój ojciec i mój brat też są uwięzieni”. Harry przyznał, że obecnie nie ma bliskich relacji ze swoim bratem Williamem.

Wywiad z Oprah Winfrey był pierwszym, od kiedy para zrezygnowała z królewskich przywilejów i obowiązków, a dwugodzinny program specjalny zawierał liczne rewelacje, które na pewno odbiją się echem po obu stronach Atlantyku. Meghan wyznała już na początku, że nie szukała informacji o księciu Harrym, nim wyszła za niego za mąż. Wynikało z tego, że książę mówił jej wszystko, co chciała o nim wiedzieć. Wyraziła wdzięczność, że nie badała rodziny królewskiej, bo pomogło jej to pozbyć się napięcia przed pierwszymi kontaktami z królową i innymi członkami monarszej rodziny. Choć trochę wiedziała o arystokracji, dyskusja o monarchii nie była częścią jej rozmów, gdy dorastała. – Weszłam w to naiwnie – mówiła.

Meghan ujawniła, że na trzy dni przed jej telewizyjnym „królewskim ślubem” ona i książę Harry pobrali się na sekretnej ceremonii. – Ten spektakl jest dla świata – mówiła. – Ale my chcieliśmy związku tylko dla nas.

W prywatnej ceremonii bez rodziny, tylko z arcybiskupem Canterbury. Dodała, że na akcie ślubu, który wisi w jej domu, widnieje data prywatnej ceremonii.

Harry powiedział, że czuł się uwięziony przez królewskie życie i był zaskoczony, że odcięto go od finansów i utracił ochronę w zeszłym roku. Powiedział też, że czuł, iż jego rodzina nie wspiera Meghan.

Para pobrała się w zamku Windsor w maju 2018 roku, a ich syn Archie urodził się rok później. Odejście Harry’ego i Meghan od królewskich obowiązków rozpoczęło się w marcu 2020 r. Z powodu tego, co określili jako rasistowskie postawy brytyjskich mediów wobec księżnej. Na początku wywiadu Winfrey powiedziała, że żaden temat nie jest zabroniony.

Na podst. O2.pl/ wprost.pl