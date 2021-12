Wystąpienie Prezydenta podczas 16. Światowego Szczytu Cyfrowego

Dzielimy się wystąpieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas 16. Światowego Szczytu Cyfrowego:

Ekscelencje,

Dostojni Goście,

Drodzy uczestnicy 16. Forum UN-IGF,

To dla mnie wielka przyjemność i prawdziwy zaszczyt powitać Państwa na Forum IGF 2021 w pięknym i tętniącym życiem polskim mieście Katowice.

Niestety nie mogę dzisiaj dołączyć do Was osobiście. Tym niemniej wielką satysfakcją jest dla mnie móc powitać Was – najbardziej uznaną Społeczność Internetową, przekazać Wam moje najlepsze życzenia i zwrócić się do Was za pośrednictwem tego filmu.

Państwa liczna obecność nie tylko na miejscu w Katowicach, ale również on–line, w związku z obecną sytuacją pandemiczną, najdobitniej świadczy o tym, jak ważna jest przestrzeń cyfrowa w dzisiejszych czasach i jak istotne są związane z nią tematy.

Powiedzmy sobie szczerze: gdyby nie było Internetu, nie moglibyśmy się dziś spotykać w tak licznym gronie.

To prawda, że wszyscy żyjemy w świecie cyfrowym. Żyjemy jednak również w czasach wielkich wyzwań, które mają wpływ na ten cyfrowy wymiar ludzkiej działalności. Dlatego wszyscy poszukujemy takiego środowiska, które może być bezpieczne, neutralne i godne zaufania. Tylko od nas, globalnej społeczności, zależy, jak je zaprojektujemy i jak je zorganizujemy.

Transformacja cyfrowa jest w oczywisty sposób niezbędna dla naszego dobra w skali globalnej. Wciąż jednak musimy odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań, takich jak:

Jak cyfryzacja zmienia nasze życie?

Jak możemy z niej w pełni korzystać w wymiarze globalnym?

Jaka jest nasza wizja edukacji przyszłości?

Czy możemy w pełni zaufać powstającym technologiom? I jak możemy czerpać z nich korzyści?

Albo – jak zachować prawa człowieka w przestrzeni cyfrowej?

Te pytania wymagają zbiorowej odpowiedzi, nie ograniczającej się do danego kraju, regionu czy grupy interesariuszy.

To, czego naprawdę potrzebujemy, to wspólny, skoordynowany wysiłek, bez którego nic nie zadziała.

Drodzy Uczestnicy,

Bardzo się cieszę, że Polska jest dzisiaj w centrum debaty nad tymi ważnymi problemami.

Niektórzy z Państwa odbyli długą podróż, aby przybyć tutaj, do Europy Środkowej – regionu o wyjątkowej energii, w którym zamieszkują ambitne narody, a także pracowite, utalentowane i kreatywne jednostki. Nie mam wątpliwości, że docenią Państwo wyjątkowość tego niezwykłego regionu rozciągającego się od Bałtyku na północy po Morze Czarne i Adriatyckie na południu.

Szczególnie cieszy mnie tak duży odzew ze strony młodszych pokoleń internautów. Wasz głos jest tak ważny w procesach, które będą omawiane w Katowicach w ciągu najbliższych 7 dni.

Przyszłość należy do Was i ta debata również.

Mówiąc o przyszłości, nie mogę nie wspomnieć, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Stanisława Lema – wizjonerskiego pisarza i futurologa.

Lem powiedział kiedyś: „Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic”.

Ale czy Internet naprawdę nie ma granic? A jeśli tak, to czy możemy je przekroczyć wychodząc poza granice naszych przyzwyczajeń? Czy globalna sieć to ostateczna granica?

Jestem pewien, że pytania te będą nieodłączną częścią Państwa debaty, tym bardziej, że tematem przewodnim tegorocznego Szczytu UN-IGF w Polsce jest „Internet United – wolny, otwarty i niepodzielny”.

Życzę Państwu niezakłóconej pracy intelektualnej, owocnych i pełnych pasji dyskusji oraz odważnych wniosków. Niech Państwa debata uczyni Internet wartościową i wzbogacającą przestrzenią, a także bezpiecznym, integrującym i godnym zaufania wymiarem ludzkiej aktywności.

Powodzenia!