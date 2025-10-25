Wysłannik Putina o wojnie na Ukrainie: jesteśmy blisko „rozwiązania dyplomatycznego”

„Myślę, że Rosja i USA i Ukraina właściwie są dosyć blisko rozwiązania dyplomatycznego. To duży krok ze strony prezydenta (Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego, że już przyznaje, że chodzi o linie frontu” – podkreślił Dmitrijew.

Dodał, że dotychczas Zełenski utrzymywał, iż „Rosja powinna całkowicie opuścić” terytorium Ukrainy.

„Więc właściwie myślę, że jesteśmy dosyć blisko dyplomatycznego rozwiązania, które można wypracować” – kontynuował.

Nie sprecyzował, co miał na myśli.

Stwierdził też, że spotkanie przywódców USA i Rosji odbędzie się, lecz „najpewniej w późniejszym terminie” – napisała agencja Reutera.

Prezydent USA Donalda Trump w środę powiedział, że odwołał zapowiadane wcześniej spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Budapeszcie, lecz zastrzegł, że dojdzie do niego w przyszłości.

W telewizji Fox News Dmitrijew ocenił, że według niego nałożone przez USA sankcje na rosyjskie koncerny naftowe nie będą miały dużego wpływu na rosyjską gospodarkę.

„Nie sądzimy, że te sankcje będą miały duży wpływ na rosyjską gospodarkę, bo ceny ropy na świecie wzrosną, a Rosja będzie sprzedawać mniej ropy, ale po wyższej cenie” – powiedział.

Doradca ekonomiczny Władimira Putina i szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) poinformował w piątek o przybyciu do USA. Według medialnych zapowiedzi w sobotę ma spotkać się w Miami z wysłannikiem Trumpa ds. misji pokojowych Stevem Witkoffem. Sam Dmitrijew zapowiedział także spotkania z innymi przedstawicielami władz, których nie wymienił z nazwiska.