Wybory w Polsce: dane z 70 proc. komisji

Po otrzymaniu wyników Prawo i Sprawiedliwość ma 37,35 procent, zaś Koalicja Obywatelska 28,76 procent z oddanych tam głosów. Z kolei Trzecia Droga ma 14,45 procent, Lewica – 8,29 procent, a Konfederacja – 7,27 procent.

Jest to też ostateczny wynik z badania late poll firmy Ipsos na podstawie 90 proc. głosów. Według sondażu, zwycięzcą wyborów jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,1 proc., co przekłada się na 196 miejsc w Sejmie. Druga jest Koalicja Obywatelska z rezultatem 31 proc., co daje 158 mandatów.

Na podium znalazła się Trzecia Droga – uzyskała 14 proc. poparcia, czyli 61 mandatów.

Lewica uzyskała 8,6 proc. (30 mandatów), a Konfederacja 6,8 proc. (15 mandatów).