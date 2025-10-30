Wybory w Holandii: Centryści i skrajna prawica walczą o pierwsze miejsce

Wcześniejszy sondaż „Ipsos” wskazał, że R. Jetten był bliżej wygranej z 27 miejscami z 150, podczas gdy PVV zdobyła 25 miejsc.

Według prognoz ANP, D66 ma niewielką przewagę, liczoną jedynie w tysiącach głosów. Oczekuje się, że ostateczne prognozy zostaną opublikowane później w czwartek.

Z prognoz ANP wynika, że liberalna partia VVD z centrum prawicy zdobędzie 22 miejsca, a sojusz partii Zielonych (GroenLinks, GL) i Partii Pracy (PvdA) – 20 miejsc.

Jeśli wstępne dane się potwierdzą, PVV straciłaby 11 miejsc w porównaniu do oszałamiającego wyniku w wyborach z 2023 roku.

Bez względu na ostateczne wyniki, Geert Wilders prawie na pewno nie zostanie premierem, ponieważ wszystkie inne partie odrzuciły możliwość tworzenia koalicji z jego partią.

R. Jetten, komentując wstępne wyniki, powiedział, że wyborcy odwrócili się od polityki negatywnej.

„Miliony Holendrów dziś odwróciły nowy rozdział. Pożegnały się z polityką negatywności i nienawiści” – powiedział zadowolonym zwolennikom.

Z kolei Geert Wilders oświadczył, że spodziewał się innego wyniku wyborów.