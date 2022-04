Wstrząsająca relacja z Ukrainy. „W Borodziance horror trwa nadal”

Borodzianka jest teraz tylko rumowiskiem. Prawie wszystkie budynki zostały zniszczone. Zwęglone czołgi i zniszczone samochody zalegają ulice małego miasteczka i jego okolice, a z budynków mieszkalnych pozostały jedynie ruiny. Duży plac patroluje Oleksandr. Przeszukuje samochody i upewnia się, że żaden z nielicznych przechodniów nie zapuścił się zbyt daleko na boczne drogi.

— Wciąż są tam miny, które podłożyli Rosjanie — ostrzega członek Obrony Terytorialnej, ochotniczej organizacji, która wspiera tutejsze wojsko. — W tym budynku ludzie ukrywali się przed bombami w piwnicy — kontynuuje, wskazując na pozostałości budynku mieszkalnego. — Ale blok został trafiony, a kiedy się zawalił, gruz rozerwał rurę wodociągową. Piwnica powoli wypełniała się wodą i wszyscy utonęli.

Jeszcze gorzej niż w Buczy

Świat wciąż jest w szoku po okrucieństwach, jakich dopuścili się rosyjscy żołnierze na przedmieściach Kijowa. W Borodziance horror trwa nadal. Wraz z oddalaniem się wojsk rosyjskich od wiosek na tym terenie, obraz horroru staje się coraz bardziej chaotyczny. Prokurator generalny Ukrainy, Iryna Wenediktowa, powiedziała w poniedziałek, że w małym miasteczku Borodzianka, około 50 km od Kijowa, „sytuacja jest znacznie gorsza” niż w Buczy, biorąc pod uwagę liczbę ofiar.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził tę informację: — Liczba ofiar w Borodziance i innych wyzwolonych wsiach może być jeszcze większa. Dodał: — W licznych wioskach wyzwolonych obwodów kijowskiego, czernihowskiego i sumskiego okupanci robili rzeczy, których mieszkańcy nigdy nie doświadczyli, nawet podczas okupacji hitlerowskiej 80 lat temu.

Ciała, które leżały na ulicach miasteczka, zostały usunięte. — Najpierw Rosjanie — wyjaśnia Oleksandr —Kazali cywilom, a wiem o tym, bo to samo spotkało mojego brata, zebrać ciała. Wsadzili żołnierzy rosyjskich i ukraińskich do różnych ciężarówek i wywieźli ich. Dokąd, nikt nie wie — relacjonuje 40-latek. Po odbiciu miasta przez siły ukraińskie żołnierze wydobyli jeszcze wiele ciał.

Jednak w ruinach domów nadal leży wiele martwych ciał. Wśród nich na wpół rozłożone ciało pewnej kobiety, które stopniowo zdaje się stawać jednością z kamieniami i resztkami betonu, na podwórzu jednego z budynków, tuż obok placu zabaw. Żołnierze rosyjscy ukryli w ciałach liczne pułapki, więc saperzy muszą je sprawdzić, zanim będą mogli je zabrać.

Przybyli mściciele

— Rosjanie przyszli tu w trzech falach: Najpierw zostali odepchnięci przez armię ukraińską. Potem wrócili i dopuszczali się różnych okrucieństw. Potem pojawili się mściciele. Chcieli wprowadzić najgorszy terror — mówi.

Obok siedzi starszy mężczyzna na rowerze. Z przerażeniem wspomina okupację rosyjską w swojej wiosce: — Porywali przypadkowych mężczyzn. Pewnego dnia przyszedł do mnie jeden z nich, którego puścili wolno. Szukał schronienia i czegoś do jedzenia — wspomina. — To był młody człowiek, może 30-letni, miał na imię Andrij. Powiedział mi, że w pokoju obok jego sali tortur Rosjanie przygotowywali mięso z grilla i śmiali się z tego! — wspomina. — Powiedział, że Rosjanie wycięli żebra jednemu z pozostałych więźniów.

Kilka drzwi dalej, z małej furgonetki wyskakuje Witalij. Kierowca firmy zajmującej się naprawą linii energetycznych ma krótką przerwę między dwoma wyjazdami. Podczas walk zniszczono wiele słupów elektrycznych. Podczas gdy jego żona pierze ubrania na małym podwórku, on jest w kuchni z matką — Lubową. W domu jest pełno dziur po kulach.

— W pobliżu mojego domu członkowie Obrony Terytorialnej zaparkowali rosyjską ciężarówkę wojskową, którą pewnie zdobyli od wroga. Przechowywali w niej amunicję. 16 marca, gdy piłem herbatę, do domu wtargnęli Rosjanie — wspomina Witalij. — Założyli mi na głowę plastikowy worek, związali ręce plastikowymi opaskami zaciskowymi i wrzucili do samochodu. Zabrali go do domu, założyli mu metalowe kajdanki zamiast plastikowych. Były one tak ciasne, że nawet teraz na nadgarstkach Witalija są rozcięcia. Potem zaczęli go torturować.

— Przykleili mi na kolanach paski z gazy medycznej jako swego rodzaju tarczę, a potem co najmniej sześć razy strzelili i chybili, żeby mnie przestraszyć. Uderzali mnie kolbami karabinów w nogi i razili prądem — powiedział. Cel tortur: informacje o mieszkańcach, którzy współpracowali z siłami ukraińskimi. — Powtarzałem, że nic nie wiem, ale ich to w ogóle nie obchodziło — wspomina 43-latek, ocierając łzy z oczu, których nie może powstrzymać. — Kilka razy nałożyli mi też na głowę plastikowe worki, jakby chcieli mnie udusić.

W domu, w którym trzymano go z zawiązanymi oczami, Witalij powiedział, że słyszał również głosy dwóch kobiet — być może mieszkanek domu — oraz sześciu lub siedmiu mężczyzn. — Przynajmniej jeden z nich został pobity tak jak ja. Kobiety dostały coś do picia, może jedzenie, nie wiem. Mężczyźni nie. A kiedy poprosiłem o wyjście do toalety, powiedzieli mi, że mam załatwiać swoje sprawy tam, gdzie siedzę — opowiada.

Matka patrzy na niego. Ona też płacze. Podczas gdy jej syn był torturowany, ona wraz z resztą rodziny ukrywała się w wiosce w sąsiednim okręgu. Dopiero od niego dowiaduje się, co musiał znosić po ich powrocie, po wyzwoleniu miasta.

Dwa dni po porwaniu Rosjanie wyprowadzili go z pokoju i zawieźli do pobliskiego miejsca. — W samochodzie kierowca ciągle się denerwował i oświadczał, że powinni mnie wykończyć. Ale mężczyzna siedzący na miejscu pasażera powiedział: „On ma już dość, zostawmy go w spokoju”. Zatrzymali się i położyli mnie na betonowym bloku. Drugi mężczyzna kazał mi przez pięć minut nie zdejmować z głowy plastikowej torby. Potem zbliżył się do mnie i zanim odjechał, mruknął cicho: „wybacz mi, bracie”.

Matka i syn wymieniają czułe spojrzenia. — Najważniejsze, że wszyscy żyjemy — wzdycha Lubowa. — A dzisiaj możemy świętować przy dużym kawałku chleba, który przyniósł nam przyjaciel. To pierwszy raz od miesiąca!

Brat Witalija, który przyjechał, by sprawdzić, co się z nim dzieje, opowiada o dziwnych rozmowach z rosyjskimi żołnierzami, z których większość była jeszcze bardzo młoda. — Byli zaskoczeni, widząc asfalt w wiosce. Jakby myśleli, że tu na Ukrainie mamy tylko piaszczyste drogi! A kiedy zapytałem ich, dlaczego tu są, odpowiedzieli mi, że muszą walczyć z faszystami. Widzieli w telewizji, że są tu naziści — mówi 30-latek.

Źródło: „Le Figaro”, „Die Welt”