Wspólny list Prezydentów z okazji Dnia Europy

Porozmawiajmy o Europie.

Z okazji Dnia Europy składamy najlepsze życzenia wszystkim obywatelom naszego kontynentu.

Tegoroczny Dzień Europy jest wyjątkowy. Drugi rok z rzędu obchodzimy go w trudnych warunkach pandemii COVID-19. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, których dotknęły jej skutki.

Tegoroczny Dzień Europy jest wyjątkowy również dlatego, że zbiega się z początkiem Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Wzywamy wszystkich obywateli Unii Europejskiej do skorzystania z tej unikalnej możliwości kształtowania naszej wspólnej przyszłości.

Okoliczności, w których obywa się dyskusja w sprawie przyszłości Europy różnią się znacząco od tych, które towarzyszyły nam w latach ubiegłych. Może się wydawać, iż w obecnej sytuacji nie ma czasu na pogłębioną dyskusję na temat przyszłości Europy. Wręcz przeciwnie, pandemia COVID-19 przypomniała nam, co w życiu jest naprawdę ważne: zdrowie, nasz stosunek do przyrody, relacje z bliźnimi, wzajemna solidarność oraz wspólna praca. Pandemia postawiła przed nami pytania o to jak żyjemy. Pokazała siłę integracji europejskiej, a także jej słabości. Na wszystkie te tematy musimy rozmawiać.

Wyzwania, z którymi mierzymy się jako Europejczycy są różnorakie: począwszy od rozwiązania kryzysu klimatycznego i stworzenia zielonych gospodarek, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi w obliczu rosnącej konkurencyjności globalnych aktorów, aż po transformację cyfrową naszych społeczeństw. Konieczne będzie opracowanie nowych metod i nowych rozwiązań. Siła naszych demokracji polega na włączeniu wielu głosów społecznych w celu znalezienia najlepszej drogi na przyszłość. Im więcej osób będzie uczestniczyć w szerokiej i otwartej dyskusji, tym lepiej dla naszej Unii.

Europejski projekt nie ma precedensu w historii. Mija właśnie 70 lat od podpisania Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz 64 lata od chwili narodzin Wspólnoty Europejskiej w Rzymie. W tamtym czasie, europejscy przywódcy znaleźli sposoby na zjednoczenie rozdartej wojną Europy. Przed trzydziestu laty Wschód i Zachód Europy zaczęły zbliżać się do siebie. Bardzo różne państwa połączyły się tworząc Unię Europejską. Każdy kraj ma swoje własne doświadczenia historyczne i bagaż przeszłości, z którymi radzi sobie samodzielnie a także w ramach relacji z innymi państwami.

Projekt europejski to projekt pokoju i pojednania. Był taki od samego początku i takim pozostaje również dzisiaj. Opowiadamy się za wspólną wizją strategiczną dla Europy, Europy całej, wolnej, zjednoczonej i pokojowej.

Wszystkie fundamentalne zasady integracji europejskiej nadal zachowują wyjątkową aktualność: wolność, równość, poszanowanie praw człowieka, praworządność i wolność słowa, solidarność, demokracja oraz lojalność wśród państw członkowskich. W jaki sposób możemy zagwarantować aktualność tych fundamentalnych zasad integracji europejskiej w przyszłości?

Chociaż czasami można odnieść wrażenie, że Unia Europejska nie jest wyposażona wystarczająco dobrze, aby sprostać wielości wyzwań, które pojawiły się w ciągu ostatnich 10 lat – począwszy od kryzysu gospodarczo-finansowego, poprzez wyzwania w działaniach na rzecz sprawiedliwego i godziwego systemu migracyjnego, po trwającą pandemię – to wszyscy zdajemy sobie sprawę, że każdemu z nas byłoby dużo trudniej w pojedynkę. Jak najlepiej wzmocnić europejską współpracę i solidarność oraz zagwarantować, że wyjdziemy z obecnego kryzysu zdrowotnego bardziej odporni na przyszłe wyzwania?

Potrzebujemy silnej i skutecznej Unii Europejskiej, Unii Europejskiej będącej globalnym liderem na drodze transformacji w kierunku zrównoważonego, neutralnego klimatycznie, wspieranego przez cyfryzację rozwoju. Potrzebujemy Unii Europejskiej, z którą wszyscy możemy się identyfikować, pewni tego, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy dla dobra przyszłych pokoleń. Możemy to osiągnąć razem.

Konferencja w sprawie Przyszłości Europy będzie okazją do otwartej dyskusji o Unii Europejskiej oraz do wysłuchania naszych obywateli, a w szczególności ludzi młodych. Tworzy ona przestrzeń dialogu, konwersacji i dyskusji na temat tego czego oczekujemy od Unii Europejskiej jutro i tego co możemy do niej wnieść dziś.

Musimy pomyśleć o naszej wspólnej przyszłości. Dlatego zapraszamy Państwa do dyskusji oraz pomocy we wspólnym znalezieniu drogi na przyszłość.

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Alexander Van der Bellen

Prezydent Republiki Austrii

Rumen Radew

Prezydent Republiki Bułgarii

Zoran Milanović

Prezydent Republiki Chorwacji

Nicos Anastasiades

Prezydent Republiki Cypryjskiej

Miloš Zeman

Prezydent Republiki Czeskiej

Kersti Kaljulaid

Prezydent Republiki Estońskiej

Sauli Niinistö

Prezydent Republiki Finlandii

Emmanuel Macron

Prezydent Republiki Francuskiej

Frank-Walter Steinmeier

Prezydent Republiki Federalnej Niemiec

Katerina Sakellaropoulou

Prezydent Republiki Greckiej

János Áder

Prezydent Węgier

Michael D. Higgins

Uachtarán na hÉireann

Prezydent Irlandii

Sergio Mattarella

Prezydent Republiki Włoskiej

Egils Levits

Prezydent Republiki Łotewskiej

Gitanas Nausėda

Prezydent Republiki Litewskiej

George Vella

Prezydent Republiki Malty

Marcelo Rebelo de Sousa

Prezydent Republiki Portugalskiej

Klaus Iohannis

Prezydent Rumunii

Zuzana Čaputová

Prezydent Republiki Słowackiej

Borut Pahor

Prezydent Republiki Słowenii