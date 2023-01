Wpłynął wniosek z Polski w sprawie Leopardów, trwają procedury

Rzeczniczka ministerstwa zwróciła też uwagę, że „zgoda musi być formalnie udzielona przez BMVg (Ministerstwo Obrony Niemiec)”, ponieważ chodzi „Länderabgabe” (oddanie sprzętu przez kraj użytkujący, w takim przypadku zgodę krajowi wnioskującymi wydaje niemiecki MON w uzgodnieniu z innymi ministerstwami).

„Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami – chodzi o bezpieczeństwo całej Europy” – poinformował we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, wymagana jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO.

W miniony piątek w amerykańskiej bazie w Ramstein odbyło się spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Nie przyniosło ono jednak rozstrzygnięcia w postaci zgody Niemiec na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2, o co od dawna zabiega Ukraina i na co coraz mocniej naciska wiele państw m.in. Polska.

W niedzielę szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock powiedziała, że na razie pytanie ze strony Polski w sprawie Leopardów nie zostało zadane, ale gdyby padło, Niemcy nie stanęłyby na przeszkodzie.

We wtorek rzecznik niemieckiego rządu potwierdził, że polski wniosek wpłynął i że niemiecki rząd zamierza go szybko rozpatrzyć.

Również we wtorek minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapewnił o zgodzie Niemiec na szkolenia żołnierzy z Ukrainy na czołgach Leopard. „Nie stoimy na drodze do tego” – powiedział Pistorius w Berlinie na konferencji prasowej razem z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Partia AfD wzywa rząd, by nie zgodził się na przekazanie przez Polskę Leopardów Ukrainie

Opozycyjna partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) wezwała rząd RFN do uniemożliwienia przekazania przez Polskę czołgów bojowych Leopard Ukrainie. Kanclerz Olaf Scholz musi tego zabronić – stwierdził w oświadczeniu współlider prawicowo-populistycznej partii Tino Chrupalla.

„Niemieckie czołgi nie mogą przetaczać się przez Ukrainę. Rząd federalny nie może dalej wciągać Niemiec w wojnę na Ukrainie” – cytuje oświadczenie Chrupalli portal telewizji ARD.