Wojna Rosja-Ukraina. „Pokój w Europie został zdruzgotany” – powiedział szef NATO

„Pokój w Europie został zdruzgotany. Mamy teraz wojnę na skalę, o której myśleliśmy, że należy do przeszłości” – powiedział J. Stoltenberg.

„To świadoma, przeprowadzona z zimną krwią i długo planowana inwazja. Mimo litanii kłamstw, zaprzeczeń i dezinformacji intencje Kremla są oczywiste” – mówił.

„Zrobili to, co planowali od dawna”

J. Stoltenberg podkreślił, że „w ostatnich miesiącach Rosja ani na chwilę nie traktowała dyplomatycznych wysiłków poważnie”.

„Teraz widzimy, że nie zrezygnowali ze swoich planów. Rosjanie zrobili to, co planowali od dawna. Całymi tygodniami i miesiącami, kiedy mówili, że nie planują inwazji na Ukrainę, […] było dokładnie na odwrót. W żadnym momencie nie traktowali oni wysiłków dyplomacji poważnie” – oświadczył szef NATO.

Również przyznał, że inwazja nie była zaskoczeniem.

„Nasze służby wywiadowcze mówiły o tym od kilku miesięcy. Upublicznialiśmy dane wywiadowcze głównie po to, żeby zapobiec atakowi. Dzieliliśmy się informacjami nie tylko o koncentracji wojsk, ale również o próbach tworzenia pretekstów do inwazji, takich jak absolutnie kłamliwe twierdzenia o ludobójstwie Rosjan albo domniemane planowane akcje sabotażowe w Rosji. Obnażaliśmy te działania, bo mieliśmy nadzieję, że zmniejszy to ryzyko inwazji militarnej” – wyjaśniał J. Stoltenberg.

NATO uruchamia nowe plany obronne

„Rosja dąży do napisania historii od nowa. Odmawia Ukrainie jej prawa do niepodległości i próbuje odtworzyć strefy wpływów” – mówił J. Stoltenberg.

Podkreślił jednocześnie, że „atak na jednego członka NATO będzie traktowany jak atak na wszystkich”.

„Głównym zadaniem NATO jest obrona sojuszników. Atak na jednego będzie traktowany, jako atak na wszystkich. To jest gwarancja naszego bezpieczeństwa zbiorowego. […] Dziś Rada Północnoatlantycka, na wniosek naczelnego dowódcy sił zbrojnych NATO generała Toda Woltersa, zdecydowała się uruchomić nasze plany obronne. Jest to roztropny i defensywny krok, którego celem jest ochrona państw sojuszniczych podczas tego kryzysu. Pozwoli on na rozmieszczenie sił i środków — w tym sił szybkiego reagowania — tam, gdzie są one potrzebne” – wytłumaczył J. Stoltenberg.

J. Stoltenberg powiedział, że jutro odbędzie się nadzwyczajny szczyt szefów państw i rządów NATO. Narada odbędzie się w trybie zdalnym — za pośrednictwem połączenia wideo.

W nocy wojska rosyjskie przekroczyły granice Ukrainy od północy, wschodu i południa — przekazały w czwartek władze Ukrainy. Oficjalne źródła Ukrainy informują o ponad 40 ofiarach śmiertelnych wśród żołnierzy. Armia informuje o walkach w Donbasie i wokół Charkowa. Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją.