Włochy walczą z koronawirusem, ale zarażonych przybywa. Ostrzeżenia przed podróżą

vdu

Włochy to największe poza Azją ognisko koronawirusa. Rząd tego kraju wydał dekret w sprawie zakazu wstępu oraz opuszczania dziesięciu gmin w Lombardii oraz jednej gminy w Wenecji Euganejskiej, zamieszkiwanych przez ok. 50 tys. osób.

W Lombardii i Wenecji Euganejskiej odwołano wszystkie imprezy sportowe. Nie odbędą się zaplanowane na niedzielę cztery mecze piłkarskiej Serie A. Ponadto prezydent Lombardii zdecydował o zamknięciu na tydzień wszystkich szkół na terenie tego regionu.

We Włoszech w niedzielę zmarła trzecia ofiara koronawirusa. Do 152 osób wzrosła także liczba zarażonych. Jak podał Angelo Borelli, szef Obrony Cywilnej i komisarz ds. kryzysu sanitarnego, w Lombardii stwierdzono dotąd 110 przypadków, w Wenecji Euganejskiej 21, po kilka w Emilii-Romanii, Piemoncie i w Lacjum. Spośród 152 osób 25 przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

Media odnotowują po prezentacji tych najnowszych danych, że tym samym Włochy znalazły się na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby potwierdzonych przypadków, po Chinach z prawie 78 tysiącami zarażonych i Korei Południowej, gdzie jest ich ponad 600. Italia wyprzedziła Japonię, gdzie zanotowano dotąd 147 przypadków.

Ta klasyfikacja krajów nie obejmuje statku pasażerskiego Diamond Princess, gdzie stwierdzono dotychczas 691 zakażeń.

GIS nie zaleca wyjazdów

W mocy pozostają komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, w których z powodu szerzenia się ognisk koronawirusa nie zaleca wyjazdów także do Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Polskie Linie Lotnicze LOT do odwołania zawiesiły rejsy do Chin. Jak podano w najnowszym komunikacie GIS, od 31 grudnia 2019 r. do 23 lutego 2020 r. odnotowano na świecie 78 833 potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem z Wuhan. 2 463 osób zmarło.