Włochy: Dziesiątki tysięcy turystów na karnawale w Wenecji

Jak podały miejscowe władze, w drugą sobotę karnawału nad Canal Grande przybyło 85 tysięcy turystów, wśród nich ponad 50 tysięcy cudzoziemców. Szacuje się, że w niedzielę liczba ta była jeszcze wyższa.

Służby porządkowe musiały zmierzyć się z konsekwencjami turystycznego oblężenia. Konieczne było uregulowanie napływu ludzi w rejon placu Świętego Marka, gdzie wyznaczone zostały trasy przejścia.

Długie kolejki ustawiały się na przystankach tramwajów wodnych, do lokali gastronomicznych i zabytków.

Najważniejszym weekendowym wydarzeniem było przybycie orszaku gondoli z 12 uczestniczkami corocznego konkursu w historycznych strojach, spośród których wybrana zostanie najpiękniejsza wenecjanka. To tak zwany orszak Marii, nawiązujący do wydarzenia z 973 roku, gdy piraci porwali 12 mieszkanek Wenecji. Po pościgu zostały one uwolnione i wróciły do miasta.

Do ostatków młode wenecjanki będą uczestniczyć w głównych karnawałowych imprezach.