Władze Ukrainy: zaproszenie do członkostwa w NATO możemy otrzymać w 2024 roku

Podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie prawdopodobnie nie otrzymamy zaproszenia do członkostwa w Sojuszu wraz z określeniem konkretnych dat akcesji; możemy to osiągnąć dopiero na szczycie w Waszyngtonie w roku 2024 - ocenił we wtorek Jehor Czerniew, przewodniczący stałej delegacji ukraińskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.