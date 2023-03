Władze Tajwanu: Chiny powinny uszanować nasze przywiązanie do demokracji i suwerenności

Władze w Pekinie powinny porzucić politykę przymusu i zarządzać relacjami z Tajwanem w sposób pragmatyczny, racjonalny, na zasadzie równości i wzajemnego szacunku – napisano w oświadczeniu tajwańskiej rządowej Rady ds. Chin Kontynentalnych.

Premier ChRL oświadczył w niedzielę na rozpoczęcie dorocznej sesji parlamentu w Pekinie, że rząd powinien realizować politykę Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w „rozwiązywaniu kwestii Tajwanu” i podejmować „stanowcze kroki” przeciwko jego niepodległości.

„Powinniśmy promować pokojowy rozwój relacji w Cieśninie Tajwańskiej i prowadzić proces pokojowego zjednoczenia Chin” – oświadczył Li.

Większość Tajwańczyków nie jest zainteresowana przejściem pod władzę autokratycznych Chin – zaznacza agencja Reutera.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają Tajwan za część ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając możliwości użycia siły. Demokratycznie wybrane władze w Tajpej utrzymują, że o losach Tajwanu powinno decydować wyłącznie 23 mln jego mieszkańców.

W ubiegłym roku Chiny przeprowadziły ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu na bezprecedensową skalę. Według Pekinu był to odwet za wizytę ówczesnej spikerki Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Tajpej. Pojawiały się obawy, że precedens stworzony przez rosyjską inwazję na Ukrainę może ośmielić Pekin do próby siłowego zajęcia Tajwanu, co mogłoby doprowadzić do wojny z USA.