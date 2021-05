Władze Rosji chcą zablokować rosyjskojęzyczne media zagraniczne?

Władze Rosji rozważają uznanie za „zagranicznych agentów” większości mediów zagranicznych skierowanych do odbiorcy rosyjskiego – podał niezależny portal Meduza, któremu również nadano taki status. Powołując się na źródło zbliżone do rządu Meduza ostrzega, że chodzi o zablokowanie tych mediów. Uznanie ich za „zagranicznych agentów” znacznie ograniczy bowiem możliwość dotarcia tych mediów do rosyjskich odbiorców.