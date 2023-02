Wizyta prezydenta USA w Polsce symbolem najbardziej intensywnych relacji polsko–amerykańskich w historii

Na warszawskim lotnisku Joe Bidena powitali w imieniu Andrzeja Dudy Szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak–Bandych i Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Pierwszym i głównym punktem oficjalnego programu wizyty będzie wtorkowe spotkanie Przywódców w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta USA odbędzie się o godz. 12.50. czasu lokalnego. Ok. 13.00 odbędą się rozmowy w wąskim gronie. Później przewidziane jest spotkanie plenarne delegacji pod przewodnictwem Prezydentów Polski i USA.

Istotnym elementem wizyty Joe Bidena w Polsce będzie przemówienie wygłoszone we wtorek o godz. 17.30 (red. 18.30 czasu litewskiego) w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty.

– Prezydent USA przyjeżdża do Polski także z przesłaniem do Polaków, z podziękowaniem dla polskiego prezydenta, rządu i społeczeństwa za to wszystko, co zrobiliśmy w ostatnich miesiącach dla utrzymania stabilności w tej części świata, ale też za zwykłe ludzkie wsparcie, jakie przekazaliśmy naszym ukraińskim sąsiadom – podkreśla Szef BPM Marcin Przydacz.

Następnego dnia, 22 lutego, Prezydent USA weźmie również udział, jako gość specjalny, w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, którego współgospodarzem będzie Prezydent RP. Rozmowy będą dotyczyły m.in. wzmocnienia wschodniej flanki oraz dalszego wsparcia Ukrainy.

Na godz. 14.10 zaplanowane jest powitanie Gości przez Prezydenta RP, Prezydenta Rumunii i Prezydent Republiki Słowackiej. A o godz. 14.40 odbędzie się sesja plenarna Prezydentów B9. Przewodnictwo w B9 pełni obecnie Słowacja.

Bukaresztańska Dziewiątka (B9) zawiązana została z inicjatywy Polski i Rumunii; należą do niej kraje położone na wschodniej granicy NATO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

Przed wizytą Prezydenta USA Joe Bidena w Polsce, Andrzej Duda odbył serię spotkań z europejskimi liderami.

W środę podczas rozmów z Sekretarzem Generalnym NATO w Brukseli Andrzej Duda przedstawił oczekiwania związane z planowanym na lipiec tego roku szczytem NATO w Wilnie. O wspólnym stanowisku Europy Środkowej i Wschodniej Andrzej Duda rozmawiał w środę z Prezydent Słowacji Zuzaną Čaputovą i Prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą.

W czwartek w Londynie Prezydent RP złożył wizytę Premierowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Rishiemu Sunakowi, gdzie rozmawiał o bezpieczeństwie oraz dalszym wspieraniu Ukrainy. W piątek spotkał się w Pałacu Buckingham z JKM Karolem III, Królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W piątek w Monachium Andrzej Duda spotkał się w ramach Trójkąta Weimarskiego z Kanclerzem Federalnym RFN Olafem Scholzem oraz Prezydentem Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem.

Na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa rozmawiał także z Prezydentem elektem Republiki Czeskiej Petrem Pavlem oraz z Premierem Norwegii Jonasem Gahrem Størem.

Dziś wieczorem Andrzej Duda rozmawiał z Premier Republiki Włoskiej Giorgią Meloni.

Źródło: KPRP