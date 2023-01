Wizyta ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Rydze

Szef MSZ Zbigniew Rau przybył we wtorek z wizytą do Rygi, by spotkać się ze swoimi odpowiednikami z państw bałtyckich: Gabrieliusem Landsbergisem z Litwy, Edgarsem Rinkeviczsem z Łotwy oraz Urmasem Reinsalu z Estonii.