„Wigilia to szczególny czas radości”. Premier RP złożył Polakom życzenia

„Wigilia to szczególny czas, w którym jesteśmy z naszymi bliskimi, zasiadając wspólnie do stołu i łamiąc się opłatkiem. To czas radości, szczęścia i miłości. Wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia – zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia” – czytamy we wpisie szefa rządu.

Dołączono do niego krótki film, na którym rodzina oraz premier zasiadając do wigilijnego stołu tłumaczą, czym dla nich są Święta Bożego Narodzenia.

„Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas” – mówi na wstępie dziewczynka. Kolejni członkowie rodziny wskazują, że to moment, kiedy wszyscy są razem i wspólnie zasiadają do stołu, „to czas spotkań bliskich, którzy od dawna się nie widzieli”.

„To czas kiedy zostawiamy puste miejsce przy stole, pamiętając o ludziach samotnych i słabszych, a także o tych, którzy już nigdy z nami nie zasiądą do wigilijnej wieczerzy” – mówi premier Morawiecki, a także pozostali bohaterowie filmu.

Dodają, że święta to też piękne polskie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie: rodzinne śpiewanie kolęd, 12 potraw na wigilijnym stole czy wspólny udział w pasterce. – To również czas podawania ręki na zgodę – podkreśla premier.

„Składamy życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, powodzenia w życiu zawodowym i osobistym, miłości i przyjaźni na całe życie” – mówią bohaterowie filmu, w tym szef rządu, łamiąc się opłatkiem.

„I właśnie tego wszystkiego, w tym niezwykłym czasie, z głębi serca wam życzymy” – podsumowuje Mateusz Morawiecki.

Film z życzeniami premiera zamieszczono też na stronie internetowej KPRM oraz na koncie kancelarii na Twitterze.