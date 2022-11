Wiceszef MSZ RP: Polacy rozsiani po całym świecie przyczyniali się do lepszej przyszłości Polski

Polacy rozsiani po całym świecie przyczyniali się do lepszej przyszłości społeczności międzynarodowej i Polski - podkreślił wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk w przesłaniu do Polonii i Polaków za granicami kraju. Zachęcał też do akcji z okazji Święta Niepodległości - wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego.