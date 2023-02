Wicemarszałek Gosiewska: wizyta prezydenta Bidena podkreśla naszą strategiczną pozycję

Małgorzata Gosiewska (PiS), wicemarszałek Sejmu, odniosła się do wizyty prezydenta Bidena w Polsce wskazując, że ta wizyta podkreśla strategiczną pozycję w tej części Europy. „To nie tylko fakt, że jako kraj leżymy najbliżej Ukrainy, ale to też działania, aktywność, to, że jesteśmy krajem, który wychodzi z propozycjami, z inicjatywą, który upomina się cały czas o Ukrainę” – powiedziała w poniedziałek w Studiu PAP.

Według wicemarszałek „prezydent Biden na pewno będzie dziękował Polakom, i nam się te podziękowania należą”. „Mamy powody, by być dumnym z faktu, że jesteśmy Polakami, że Polacy pokazali światu jak należy pomagać, dzielić się i czym jest solidarność. (…) Ale najważniejsze będzie to, co powie w kontekście Ukrainy i wsparcia, jakie musi być jej udzielone, aby wygrała tę wojnę” – podkreśliła.

Gosiewska zaznaczyła, że „ma nadzieje, że padną konkretne deklaracje”. „Nie ukrywajmy, to właśnie Stany Zjednoczone są motorem w kontekście dostaw broni do Ukrainy i są krajem które mogą zmusić takie kraje jak Niemcy i Francja do działań pomocowych” – stwierdziła i dodała, że jest przekonana, „że ta wojna będzie wygrana przez Ukrainę i tym samym przez nas wszystkich, przez wolny demokratyczny świat”.

W jej opinii wojna w Ukrainie „to jest walka o zasady”. „O te zasady walczą Ukraińcy i musimy ich wspierać, bo za chwile może my będziemy musieli o to walczyć. Ta wojna toczy się od 2014 roku” – przypomniała.

Według Gosiewskiej „to Niemcy chcą wrócić do starych dobrych interesów, do taniego gazu, dzięki któremu rozwijała się gospodarka niemiecka”.

„Dla nich nie liczą się zasady, chcą dominować w Europie, narzucać prawa. My, Ukraina, kraje nowej Unii mamy być dla Niemiec czarnym lądem. Takie były próby i tak to przez lata wyglądało” – powiedziała.

Odniosła się też do środowego szczytu państw Bukaresztańskiej Dziewiątki w Warszawie. Zapytana, czy w tym kontekście Węgry stają się problemem, gdyż jak powiedział premier Wiktor Orban wojna w Ukrainie nie jest wojną Węgier, ale zalecił, aby prowadzić rozmowy z Moskwą, bo bez tego nie będzie pokoju. „Cały czas jesteśmy w dialogu z Węgrami i w większości spraw udaje nam się porozumieć. Powtórzę raz jeszcze, niektóre wypowiedzi Węgier są problematyczne, ale staramy się rozmawiać i w dialogu uzyskiwać porozumienie” – podkreśliła.

Zdaniem Gosiewskiej wtorkowe wystąpienie prezydenta Bidena będzie jednym z najważniejszych w tym roku. „Czekamy na konkretne zapowiedzi, czekamy na to, że padną słowa, które będą moralnym wsparciem dla Ukrainy, ale też zapowiedzią bardzo konkretnych działań, które sprawią, że ta wojna zakończy się zwycięsko dla nas wszystkich” – podsumowała wicemarszałek.

Prezydent USA Joe Biden złoży wizytę w Polsce we wtorek i środę. We wtorek po południu w Warszawie, w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego, Biden wygłosi przemówienie do narodu polskiego. Zaplanowane jest też spotkanie Joe Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą, a także – w środę – jego udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy.