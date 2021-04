„Nie ma dowodów na to, że ocena co do szczepionki musi się zmienić” – powiedział na konferencji prasowej Roger Pinto de Sa Gaspar, urzędnik WHO, odpowiedzialny za regulację i ocenę leku.

Wcześniej Marco Cavaleri, szef programu szczepień EVY, powiedział włoskiej gazecie Il Messaggero: „Moim zdaniem – możemy teraz powiedzieć – jest jasne, że istnieje związek z tą szczepionką, chociaż nie jest jeszcze jasne, co powoduje tę reakcję”.