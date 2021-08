„Szczepienia przeciw COVID-19 powinny być zaoferowane nauczycielom i personelowi szkół jako grupom docelowym kampanii szczepień” – czytamy w oświadczeniu WHO oraz UNICEF. Wzywają one kraje członkowskie do realizacji strategii szczepień.

„W czasie, gdy uczniowie wracają do szkół po wakacjach, jest bardzo ważne, aby pozostały one otwarte mimo rozpowszechniania się wariantu Delta, który jest uważany za bardziej zaraźliwy” – informują organizacje.