WHO obiecuje zrobić wszystko, żeby wyjaśnić przyczynę powstania Covid-19

„Chcemy wiedzieć pochodzenie Covid-19 i zrobimy wszystko, żeby to się udało” – oświadczył korespondentom Tedros Adhanom, dyrektor generalny WHO.

Organizacja zwróciła się do krytyków, którzy oskarżają WHO o przekazanie badań nad pochodzeniem wirusa dla Chin, prosząc o zatrzymanie upolitycznienia tej kwestii.

„Pozycja WHO jest klarowna. Musimy dokładnie znać pochodzenie tego wirusa, ponieważ dzięki temu będziemy mogli zapobiec kolejnym falom pandemii.” – powiedział Tedros Adhanom.

Stany Zjednoczone, gdzie pandemia pochłonęła ponad 262 tys. ludzi, ostro skrytykowały reakcję WHO na kryzys i oskarżyły organizację o opóźnienia badań nad wybuchem epidemii. Inni krytycy również wyrazili obawy, że WHO mogła pozwolić Chinom na dyktowanie wyników badań nad pochodzeniem koronawirusa.

Od końca ubiegłego roku, gdy nowy koronawirus pierwszy raz został znaleziony w Wuhanie, potwierdzono 63 mln przypadków zachorowań. 1,46 mln ludzi zmarło.

Światowa Organizacja Zdrowia od kilku miesięcy przygotowuje się do wysłania do Chin międzynarodowego zespołu ekspertów, w tym epidemiologów i specjalistów zdrowia zwierząt, którzy pomogą zbadać pochodzenie wirusa i sposób, w jaki pierwszy raz został przerzucony na człowieka.

Organizacja w lipcu wysłała do Pekinu zespół przygotowawczy, który rozpoczął badanie międzynarodowe.

Nie wiadomo kiedy pełny zespół ekspertów będzie mógł udać się do Chin. Dyrektor generalny WHO powiedział, że organizacja spodziewa się wysłać międzynarodowy zespół do Wuhan tak szybko, jak to możliwe.

Naukowcy początkowo sądzili, że wirus przeszedł ze zwierząt na ludzi na rynku w Wuhanie, gdzie egzotyczne zwierzęta są kupowane bardzo często. Jednak dzisiaj eksperci uważają, że wybuch pandemii mógł mieć miejsce poza rynkiem.

Powszechnie uważa się, że nowy koronawirus powstał od nietoperzy, ale przez które gatunki wirus może być przenoszony na ludzi, wciąż nie jest jasne.