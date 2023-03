Wewnątrz Wielkiej Piramidy w Egipcie odkryto dziewięciometrowy korytarz

Odkrycie ogłosili egipski archeolog Zahi Hawass i minister turystyki tego kraju Ahmed Eissa.

Korytarz o wymiarach 9 na 2 metry znajduje się nad głównym wejściem do piramidy, w pobliżu jej podstawy. Został wykryty dzięki trwającemu od roku 2015, międzynarodowemu projektowi Scan Pyramids. Projekt ten wykorzystuje między innymi tomografię mionową, która pozwala uzyskać obrazy dzięki mionom, wytwarzanym w ziemskiej atmosferze przez wysokoenergetyczne promieniowanie kosmiczne.

Funkcja korytarza jest nieznana, choć odkrycia takich korytarzy mogą zwiastować dalsze znaleziska archeologiczne. Jak powiedział Mostafa Waziri, szef Najwyższej Rady Starożytności Egiptu, niedokończony korytarz został prawdopodobnie zbudowany w celu odciążenia od nacisku masywu piramidy głównego wejścia – znajdującego się siedem metrów poniżej, lub jeszcze nieodkrytej komory lub przestrzeni.

Wielka Piramida, znajdująca się około 18 kilometrów od centrum Kairu, jest również znana jako Piramida Cheopsa ze względu na faraona Cheopsa (Chufu) z IV dynastii, który panował w latach 2509-2483 p.n.e. i zlecił jej budowę 4500 lat temu. Ma wysokość 146 metrów i przez tysiące lat była najwyższą konstrukcją zbudowaną przez ludzkość.

Mimo wiarygodnych teorii sposób budowy Wielkiej Piramidy pozostaje przedmiotem sporów i fantastycznych hipotez, co rozbudza zainteresowanie każdym nowym odkryciem, jakie jej dotyczy.

Ta starożytna budowla, dzięki swojej wielkości i stabilnej konstrukcji, jest jedynym z siedmiu cudów świata starożytnego, zachowanym do czasów współczesnych. Do dziś robi ogromne wrażenie na odwiedzjących Gizę, a wielu turystów przybywa do Egiptu głównie po to, by „zobaczyć piramidy”. Turystyka jest bardzo ważną gałęzią egipskiej gospodarki, a w ostatnich latach sektor ten przeżywał kryzys. Nic dziwnego, że rząd Egiptu stara się zwracać uwagę świata na tak wyjątkowy zabytek jak Wielka Piramida.