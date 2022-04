We wtorek spotkanie Prezydentów Polski i Niemiec

Prezydent Andrzej Duda przyjmie jutro Prezydenta Niemiec Franka–Waltera Steinmeiera; będzie to okazja do konsultacji na temat sytuacji na Ukrainie. Po spotkaniu Prezydent Duda uda się do Rzeszowa na spotkanie z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii – powiedział szef BPM Jakub Kumoch.

Niemiecka Para Prezydencka – Frank–Walter Steinmeier wraz z Pierwszą Damą Elke Buedenbender – we wtorek złoży wizytę w Polsce. W południe w Belwederze zaplanowana jest rozmowa Par Prezydenckich, następnie rozmowa „w cztery oczy” Prezydentów Polski i Niemiec oraz rozmowy plenarne pod ich przewodnictwem. Następnie Andrzej Duda i Frank–Walter Steinmeier spotkają się z przedstawicielami mediów.

„Jutrzejsze spotkanie Prezydentów Polski i Niemiec to przede wszystkim okazja do konsultacji na temat sytuacji na Ukrainie oraz sytuacji ukraińskich uchodźców w Polsce” – poinformował Jakub Kumoch. Szef Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że wizyta Prezydenta Niemiec – pierwsza od czasu jego reelekcji w lutym b.r. – „to ładny gest wobec Polski, sąsiada i największego partnera handlowego Niemiec oraz wobec Prezydenta Dudy, z którym łączą go osobiste, przyjacielskie stosunki”.

Jakub Kumoch przekazał, że po zakończeniu spotkania z Prezydentem Steinmeierem Andrzej Duda uda się do Rzeszowa na szczyt z Prezydentami grupy B3 – Litwy, Łotwy i Estonii: Gitanasem Nausėdą, Egilsem Levitsem oraz Alarem Karisem.

„Spotkania tej grupy są bardzo częste, ponieważ kraje te stanowią zwartą grupę przyjaciół Ukrainy w ramach Unii Europejskiej i NATO. Ostatnio Prezydenci widzieli się w Brukseli, niewykluczone są kolejne spotkania” – zaznaczył prezydencki minister.