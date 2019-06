We Wrocławiu mężczyzna ugodził nożem księdza

vdu

Jak powiedział PAP rzecznik dolnośląskiej policji Krzysztof Zaporowski, do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 7 na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia. „Mężczyzna podszedł do księdza, rozpoczął z nim rozmowę, następnie ugodził go nożem” – powiedział Zaporowski.

Tuż po zdarzeniu mężczyzna został zatrzymany.

„Napastnik to 57-letni mieszkaniec Wrocławia. Został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu przez osoby postronne i przekazany policjantom, a następnie doprowadzony do jednego z komisariatów, gdzie obecnie jest przesłuchiwany” – powiedział PAP rzecznik wrocławskiej policji Łukasz Dutkowiak.

Dodał, że na razie nie są znane motywy działania napastnika. „Obecnie policjanci wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Mundurowi zabezpieczyli m.in. nóż, którym posługiwał się sprawca” – przekazał Dutkowiak.

Ranny ksiądz trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Jak poinformowała rzeczniczka tego szpitala Monika Kowalska, stan księdza jest stabilny. „Ma rany okolicy klatki piersiowej. Obecnie jest operowany” – powiedziała Kowalska.