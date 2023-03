We Lwowie otwarto największe miasteczko kontenerowe dla uchodźców wewnętrznych

Nowo otwarte największe miasteczko kontenerowe we Lwowie w dzielnicy Sychów to kolejne tego typu miejsce, które powstało przy wsparciu polskiego rządu. Jest lepiej przystosowane do zimowych warunków niż dotychczasowe placówki. To już czwarte tego typu miejsce we Lwowie i jednocześnie pierwsze lepiej przystosowane także do życia zimą.