Wdowa po Nawalnym wzywa Putina do zwolnienia przeciwników wojny w Ukrainie

– Niech pan zwolni rosyjskich działaczy i dziennikarzy, ukraińskich cywilów i wszystkich, którzy zostali wtrąceni do kolonii karnych za wypowiedzi przeciw wojnie i posty w mediach społecznościowych – zaapelowała Nawalna w nagraniu zamieszczonym na Telegramie.

Na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem na Alasce Nawalna zwróciła się do jego uczestników:

– Nie wiemy i wy także nie wiecie, co się stanie po tych rozmowach. Być może wyniki coś zmienią, a być może zostaną zapomniane w ciągu tygodnia.

Wyraziła przekonanie, że uczestnicy szczytu powinni podjąć „decyzję nieodwracalną”, aby uzyskał on miano „historycznego”, a mianowicie – uzgodnić wymianę więźniów.

– Niestety lepiej niż ktokolwiek inny znam cenę zwłoki (w zwalnianiu więźniów) – podkreśliła Nawalna, której mąż zmarł nagle w niewyjaśnionych okolicznościach 16 lutego 2024 r. w kolonii karnej za kręgiem polarnym. Jego bliscy i zwolennicy uważają, że został zabity na polecenie Kremla.