Watykan: Uroczystości Bożego Narodzenia w cieniu wojny na Ukrainie

Kilkakrotnie w ostatnich dniach papież prosił o to, by tegoroczne Święta obchodzić skromniej.

„Pięknie jest świętować Boże Narodzenie. Ale obniżmy trochę poziom świątecznych zakupów” – zachęcał.

„Niech to będzie skromniejsze Boże Narodzenie, ze skromniejszymi prezentami, a to, co zaoszczędzimy, wyślijmy narodowi ukraińskiemu, który jest w potrzebie. Tam się bardzo cierpi. Oni są głodni, marzną, a wiele osób umiera, bo nie ma lekarzy i pielęgniarek. Nie zapominajmy o tym. Boże Narodzenie – tak, w pokoju z Panem, ale z Ukraińcami w sercu” – wezwał Franciszek podczas audiencji generalnej w połowie grudnia.

Tydzień później apelował: „Myślmy o narodzie ukraińskim podczas tego Bożego Narodzenia; bez światła, bez ogrzewania, bez podstawowych rzeczy do przeżycia” .

„Myślmy- dodał- o tak wielu ukraińskich dzieciach, które cierpią, cierpią bardzo z powodu wojny”.

Podkreślił: „Te dzieci niosą w sobie tragedię wojny, która jest tak nieludzka, tak ciężka”.

„I módlmy się do Pana Boga o to, by przyniósł pokój jak najszybciej”- mówił Franciszek.

W wywiadzie dla włoskiej telewizji prosił o „umiar” i zaznaczył: „Ludzie umierają z głodu. Proszę , miejcie wielkie serce i nie róbcie takich zakupów, jakby nic się nie stało”.

Apele papieża o pokój zabrzmią zapewne bardzo mocno podczas uroczystości w Watykanie. Po raz pierwszy od początku pandemii odbędą się one bez żadnych ograniczeń sanitarnych.

W Wigilię o godzinie 19.30 w bazylice Świętego Piotra rozpocznie się transmitowana do wielu krajów świata papieska pasterka.

W niedzielę Bożego Narodzenia w południe Franciszek wygłosi z balkonu bazyliki watykańskiej świąteczne orędzie, w którym także należy oczekiwać kolejnych słów o wojnie na Ukrainie i w innych regionach świata. Następnie papież udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

W drugi dzień Świąt, obchodzony jako uroczystość Świętego Szczepana Franciszek spotka się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański.

Na Ukrainie przebywa z kolejną misją humanitarną papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski. Spędzi tam Boże Narodzenie.