Watykan przygotowuje się do konklawe: na Kaplicy Sykstyńskiej zamontowano komin

Instalację komina przeprowadzili watykańscy strażacy. To ważny etap organizacyjny, który sygnalizuje, że Stolica Apostolska wkracza w decydującą fazę przygotowań do zgromadzenia kardynałów elektorów.

Z komina po każdej turze głosowania unosić się będą dymy – czarne, gdy nowy papież nie zostanie jeszcze wybrany, i białe, gdy decyzja zapadnie. Aby uzyskać te efekty, głosy kardynałów są spalane w specjalnym piecu.

Jeśli głosowanie nie przynosi rozstrzygnięcia, do spalanych kart do głosowania dodaje się mieszaninę chloranu potasu, antracenu i siarki, co wytwarza czarny dym. W przypadku wyboru nowego Ojca Świętego, stosuje się mieszankę chloranu potasu, laktozy i żywicy sosnowej, która powoduje powstanie białego dymu – radosnego znaku dla katolików na całym świecie.

Konklawe odbędzie się zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła katolickiego i odbędzie się w całkowitej ciszy i tajemnicy. Od momentu rozpoczęcia zgromadzenia aż do ogłoszenia nowego papieża kardynałowie będą odcięci od świata zewnętrznego.