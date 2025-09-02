Watykan: prezydent Karol Nawrocki zostanie przyjęty w piątek przez papieża

Podczas wizyty w czwartek i piątek w Rzymie i Watykanie Nawrocki spotka się m.in. z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i premierką tego kraju Giorgią Meloni.

Polski prezydent uda się tam prosto z Waszyngtonu, gdzie w środę w USA złoży swoją pierwszą wizytę zagraniczną. Jak poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent odbędzie bezpośrednią rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu, a następnie rozmowy mają toczyć się w szerszej formule, między delegacjami. Jak dodał Przydacz, głównym tematem rozmowy Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze, a także wysiłki podejmowane w celu zakończenia wojny w Ukrainie.

Kolejną, trzecią wizytę zagraniczną prezydent złoży w poniedziałek w Wilnie, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą – dodał Przydacz.