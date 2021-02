Watykan: papież upamiętnił początek Wielkiego Postu

W związku z pandemią Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uprościła nieco obrzędy Środy Popielcowej. Kapłani, po dezynfekcji rąk, w chwili posypywania popiołem głów wiernych, mieli założone maseczkę i rękawiczki.

Formuły mszalne, w tym „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”, zostały wygłaszone tylko raz – od ołtarza, a nie do każdego z osobna. Odwołano również wspólne rekolekcje dla Kurii rzymskiej.

Franciszkowi głowę posypał popiołem archiprezbiter bazyliki kardynał Angelo Comastri. Papież posypał zaś głowy kardynałom.

W homilii powiedział, że Wielki Post jest „podróżą powrotną do Boga” i „wyjściem z niewoli ku wolności”.

„W życiu – dodał – zawsze będziemy mieli coś do zrobienia i wymówki do przedstawienia, ale teraz nadszedł czas, by powrócić do Boga”.

Wielki Post to według papieża weryfikacja dróg, którymi się podąża.

Franciszek powiedział, że wszyscy mają duchowe choroby, których sami nie mogą wyleczyć i głęboko zakorzenione wady, których nie można samemu wyplenić; „wszyscy mamy lęki, które nas paraliżują, których nie możemy sami przezwyciężyć” – zaznaczył.

Nawiązując do posypywania głów popiołem, podkreślił, że nie można żyć, goniąc za prochem i rzeczami, które są dziś, a jutro znikną.

Papież planuje odwiedzić Irak na początku marca. Chociaż sytuacja epidemiologiczna we Włoszech ostatnio się pogorszyła, Watykan poinformował, że plany tej podróży się nie zmieniły.

