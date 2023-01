W poniedziałek i wtorek do bazyliki przyszło 135 tys. osób, by pożegnać Benedykta XVI.

Bazylika, do której cały czas przybywają wierni, będzie otwarta w środę do godziny 19.00. Wieczorem ciało papieża zostanie złożone do cyprysowej trumny przed uroczystościami pogrzebowymi w czwartek.

Przed godziną 9 rano w czwartek trumna zostanie wyniesiona na plac Świętego Piotra, gdzie odbędzie się msza pogrzebowa pod przewodnictwem Franciszka. Oczekiwanych jest na niej kilkadziesiąt tysięcy osób.