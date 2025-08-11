Waszyngton: Możliwy udział prezydenta Ukrainy w rozmowach Trump–Putin

W rozmowie z telewizją CNN Whitaker stwierdził, że Zełenski może dołączyć do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

– „Tak, naprawdę uważam, że to możliwe. Oczywiście nie może być takiego porozumienia, na które nie zgodzą się wszyscy jego uczestnicy. Najważniejsze jest zakończenie tej wojny” – podkreślił dyplomata.

Pomysł przeprowadzenia rozmów USA–Rosja bez udziału Zełenskiego wywołał obawy, że Kijów mógłby zostać zmuszony do oddania części terytoriów. Unia Europejska stanowczo odrzuca taki scenariusz i domaga się włączenia zarówno Ukrainy, jak i UE do ewentualnego porozumienia.

W ostatnich trzech dniach prezydent Zełenski odbył rozmowy dyplomatyczne z 13 przywódcami państw, w tym głównymi sojusznikami – Niemcami, Wielką Brytanią i Francją.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w wywiadzie dla telewizji ARD wyraził nadzieję, że ukraiński przywódca weźmie udział w piątkowym szczycie.

– „Nie możemy zgodzić się, by kwestie terytorialne między Rosją a USA były omawiane lub rozstrzygane ponad głowami Europejczyków i Ukraińców. Zakładam, że rząd USA myśli podobnie” – powiedział, dodając, że Berlin ściśle współpracuje z Waszyngtonem w tej sprawie.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zaznaczyła, że każde porozumienie USA i Rosji w sprawie zakończenia wojny musi obejmować Ukrainę i Unię Europejską. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych państw UE, wraz z szefem ukraińskiego MSZ, mają omówić w formie wideokonferencji dalsze działania przed planowanymi negocjacjami.