Wang Yi wezwał w Polsce do wspólnego sprzeciwu wobec nadużywania ceł

W rozmowach z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych RP Radosławem Sikorskim dyplomata wyraził też nadzieję, że Warszawa odegra „konstruktywną” rolę w rozwiązaniu „kryzysu na Ukrainie”.

„Nadużywanie ceł narusza zasady handlu międzynarodowego i szkodzi uzasadnionym interesom wszystkich krajów. Chiny i Europa powinny wspólnie się temu przeciwstawiać” – oświadczył w poniedziałek Wang Yi podczas swojej wizyty w Polsce, ostatnim punkcie jego europejskiej podróży.

Podkreślił, że w obliczu „jednostronnego zastraszania, kompromis nie jest wyjściem”, a ustępstwa ostatecznie zaszkodzą własnym interesom. Chińskie MSZ nie sprecyzowało, o które cła chodzi.

W kontekście „kryzysu na Ukrainie” Wang Yi „omówił zasadnicze stanowisko Chin, dotyczące promowania pokoju i dialogu oraz wspierania wszelkich wysiłków sprzyjających pokojowi”. Wyraził nadzieję, że Polska, jako „ważne państwo europejskie, odegra konstruktywną rolę w promowaniu politycznego rozwiązania kryzysu, w oparciu o swoje własne długoterminowe interesy i interesy Europy”.

Pekin, który deklaruje neutralną postawę wobec agresji Rosji, od trzech lat zacieśnia relacje z Moskwą, zarówno militarne, organizując wspólne manewry, jak i gospodarcze – poprzez zwiększone zakupy m.in. ropy z Rosji. Chiny jednocześnie sprzeciwiają się obejmowaniu rosyjskich i innych, w tym chińskich, podmiotów sankcjami w związku z wojną na Ukrainie.

Natomiast rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński podkreślił, że podczas spotkania Polska i Chiny podjęły wspólne konkluzje, w których podkreślono poparcie dla porządku międzynarodowego „oparte na podstawowych zasadach prawa międzynarodowego, Karcie Narodów Zjednoczonych i przypomniały, że fundamentem Karty Narodów Zjednoczonych jest poszanowanie suwerenności terytorialnej”.

– Te wartości powinny wyznaczać kierunek w wypracowaniu długotrwałego pokoju na Ukrainie – oświadczył Wroński.

– Zwróciliśmy uwagę naszym chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie. I mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałanie również ze strony chińskiej – powiedział rzecznik polskiego MSZ.

Spotkanie ministrów odbyło się w ramach IV sesji Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego. Wang przebywał w Europie Środkowej z wizytą między 12 a 16 września, podczas której odwiedził także Austrię i Słowenię.