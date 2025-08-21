W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, MSZ złoży protest przeciwko sprawcy

Według rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego będzie to nota protestacyjna skierowana do strony rosyjskiej w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Jak podkreślił w rozmowie z PAP Wroński, to standardowe działanie w takiej sytuacji. Zaznaczył, że o incydencie zostały poinformowane państwa sojusznicze w NATO.

Później w TVN24 Wroński przekazał, że nota dyplomatyczna do rosyjskiego MSZ będzie zawierać „opis przypadku, protest, wezwanie do powstrzymania się od tego rodzaju zachowań”.

„Takie noty już były wręczane, natomiast wiemy, bo pamiętamy to z przeszłości, że Rosja generalnie uważa, że to nie jest protest skierowany do niej, ponieważ ona nie przyznaje się do jakichkolwiek obiektów, które lądują na terenie Polski” – dodał.

Pytany, czy Polska otrzymała w przeszłości odpowiedź na tego typu notę, Wroński zaznaczył, że w odpowiedzi Rosja pytała, „skąd wiemy, że to jest rosyjski sprzęt”.

Wrońskiego zapytano także, czy jakiś rosyjski dyplomata zostanie wezwany do gmachu MSZ w związku z incydentem pod Osinami.

„Z tego, co wiem, ambasador właśnie się żegna, a dotychczasowe dyskusje z panem ambasadorem nie były szczególnie konstruktywne” – ocenił.

Jak podkreślił, dla sojuszników w NATO ta sytuacja może być „naocznym dowodem, że również strefa Polski bywa zagrożona tą wojną, że coś może się stać, coś wybucha, nie jest bezpiecznie, mogą zginąć ludzie i narażone jest bezpieczeństwo sojuszniczego państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

10 lipca media w Rosji podały, że dotychczasowy ambasador w Warszawie Siergiej Andriejew odejdzie ze stanowiska. Andriejew pełnił swą funkcję w Warszawie od 2014 roku, w tym również w ostatnich trzech latach, gdy Rosja – od lutego 2022 roku – prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie.

W nocy z wtorku na środę obiekt latający spadł i eksplodował na polu kukurydzy w okolicy miejscowości Osiny w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. To dron wojskowy, najprawdopodobniej tzw. wabik, pozbawiony głowicy bojowej, zawierający jedynie niewielką ilość materiałów wybuchowych – przekazało PAP źródło zbliżone do resortu obrony.

W środę po południu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że był to dron rosyjski.

Szef MSZ Radosław Sikorski, odnosząc się do sprawy, napisał w środę po południu na platformie X, że „kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium”.

„Będzie protest MSZ wobec sprawcy” – zapowiedział.

W związku z incydentem wszczęte zostało postępowanie. Prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz poinformował, że na miejscu pracuje łącznie z nim pięciu prokuratorów, w tym z wydziału ds. wojskowych. W trwających oględzinach miejsca zdarzenia wezmą udział również biegli z zakresu wypadków lotniczych i materiałów wybuchowych.