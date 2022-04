W. Zełenski ukarał ambasadorów Ukrainy

„Jeśli nie będzie broni, nie będzie sankcji, nie będzie ograniczeń dla rosyjskiego biznesu, to proszę, poszukaj innej pracy” – wyjaśnił swoją decyzję obywatelom w przemówieniu, wyemitowanym w nocy ze środy na czwartek.

Prezydent Ukrainy wysłał też sygnał do innych dyplomatów. Powiedział, że w najbliższych dniach spodziewa się konkretnych wyników pracy przedstawicieli Ukrainy w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce.

Zełenski wielokrotnie podkreślał w swoich wystąpieniach rolę dyplomacji, nazywając ją „jednym z kluczowych frontów” w walce o wygranie wojny z Rosją. Powiedział też, że spodziewa się wyników ukraińskich attaché wojskowych w ambasadach za granicą.

Zełenski odwołuje ambasadorów Ukrainy w Maroku i Gruzji. Za mało się starali

Tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę ambasador tego kraju w Niemczech Andrij Melnyk wykazał bardzo wojowniczą postawę. Zarzucił rządowi federalnemu „obojętność”. „Każda prośba, by nam teraz pomóc, jest odrzucana. Nie rozumiem, jak można być tak nieczułym i upartym” – mówił W. Zełenski w telewizji ZDF.

Melnyk zaznaczył, że w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji został w Berlinie „przyjęty przez kilku ministrów” i zwrócił się do nich o pomoc: uzbrojenie i paliwo dla wojska. Odpowiedź, jak ujawnił dyplomata, była odmowna. Rozmówcy twierdzili, że to nie ma sensu, bo wojna potrwa kilka godzin lub dni.

Bardzo zaangażowany jest również ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Ostatnio wezwał do większego wsparcia z Polski. Powtórzył prośby, które pojawiły się na początku wojny — o przyłączenie się do apelu o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i apelowanie do międzynarodowych instytucji partnerskich, w szczególności Komitetu doradczego władz lokalnych przy ONZ, do Światowej organizacji miast i gmin.

Na podst. wiadomosci.wp.pl