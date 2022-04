W. Zełenski: rosyjska armia uczyniła naszą Wielkanoc czerwoną od krwi

„Proponowano Rosji wielkanocne zawieszenie broni. Ale świat prawosławny zobaczył, że dla rosyjskich agresorów Wielkanoc nic nie znaczy. Dla nich to po prostu czerwona data w kalendarzu, która wymaga specjalnych słów, specjalnego zachowania, ale nie tego, co nazywa się wiarą, i nie tego, co nazywa się chrześcijańską dobrocią. Rosyjska armia uczyniła tę Wielkanoc czerwoną nie tylko formalnie w kalendarzu, ale też czerwoną od krwi” – powiedział W. Zełenski.

Zełenski: to świadome odbieranie życia

Zaznaczył, że chrześcijanie nie zrobiliby czegoś takiego. Dodał, że Federacja Rosyjska złożyła Ukrainie wielkanocne „życzenia” zagrożeniem powietrznym w niemal całym kraju oraz atakiem rakietowym w Krzemieńcu w obwodzie połtawskim.

„To po prostu świadome niszczenie życia na Ukrainie, niszczenie, które nie ustało nawet w największe święto prawosławne” – powiedział.

Podkreślił, że władze robią wszystko, by zapewnić pokój mieszkańcom, a w tym kontekście kluczowe znaczenie m.in. wystarczająca ilość i jakość broni, jaką dysponuje ukraińska armia.

Jak powiedział, pomoc dla Ukrainy była tematem numer jeden na rozmowach z amerykańskimi szefami departamentów stanu i obrony Antonym Blinkenem i Lloydem Austinem, którzy w niedzielę odwiedzili Ukrainę.

Zełenski: przyszłość Ukrainy zależy od oporu Ukraińców

Prezydent Ukrainy stwierdził także, że przyszłość Ukrainy zależy bezpośrednio od siły i wytrwałości Ukraińców w stawianiu oporu najeźdźcom.

„Nasza przyszłość zależy od naszego oporu. Przyszłość nas wszystkich. Każdego ukraińskiego miasta i każdej wioski. I jestem wdzięczny każdemu, kto sobie zdaje z tego sprawę. Każdemu, kto nie przestaje stawiać oporu, nawet gdy wydaje się, że koniec jest bardzo daleki” – napisał w mediach społecznościowych Zełenski.

Jak dodał, „najciemniejszy czas jest zawsze przed świtem”. Do wpisu prezydent Ukrainy dołączył zdjęcia, na których widoczni są walczący żołnierze ukraińscy.