W. Zełenski: razem ramię w ramię, zjednoczeni duchem wolności przybliżamy się do chwalebnego zwycięstwa

Wystąpienie ukraińskiego prezydenta rozpoczęły padające z tłumu ukraińskie okrzyki „Chwała Ukrainie„, na które prezydent Zełenski odpowiadał zwyczajowym „Chwała bohaterom„.

Zełenski rozpoczął od zwrotu w języku polskim: „Witaj, Warszawo, witaj Polsko, wielki narodzie polski i wielki narodzie ukraiński. Tu w ramię w ramię, zjednoczeni na tym placu, duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, do którego razem się przybliżamy” – powiedział.

„Znamy się – Ukraińcy i Polacy, znamy się od dawna. Teraz, w sercu polskiej stolicy, ukraińskie serca zwracają się do wszystkich polskich serc; to wielki honor dla mnie być tutaj” – powiedział ukraiński prezydent.

„Kieruję do was słowa wdzięczności i siły. Wdzięczności – bo nie ma już takich momentów, kiedy bylibyśmy osobno, kiedy nie bylibyśmy zjednoczeni. Ukraińskie serca biją za jedną wolność, za wzajemną niepodległość, za naszą rodzimą Europę, nasz wspólny dom. Zwyciężymy!” – zwrócił się do Polaków.

Fot. PAP/Paweł Supernak

Polskie kraby i pioruny w rękach Ukraińców przywracających wolność naszemu narodowi, dodają siły także waszej wolności

Prezydent Zełenski wygłosił przemówienie wspólnie ze prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Mówił w nim m.in. o braterstwie polsko-ukraińskim.

„Nie ma już takiej siły, która przeważyłaby nad braterstwem ukraińsko-polskim. Dzięki temu spełnią się słowa: Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy” – słowa polskiego hymnu prezydent Zełenski powiedział po polsku.

Zgromadzeni na placu ludzie odpowiedzieli na te słowa oklaskami.

„Będziemy i my, bracia, rządzić w naszych stronach. Za każdym razem kiedy flaga ukraińska wraca na należne jej miejsce na ziemi ukraińskiej, a rosyjski najeźdźca ucieka, wzmacnia się też flaga polska” – podkreślił Zełenski.

Mówił też o przewadze polsko-ukraińskiej. „Żółto-niebieski i biało-czerwony, te cztery kolory są silniejsze od trzech kolorowych. Każda udana bitwa ukraińskich bohaterów o nasze niepodległe państwo zapewni ochronę również dla polskiej niepodległości” – zaznaczył.

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Podkreślił, że „polskie kraby i pioruny w rękach Ukraińców przywracających wolność naszemu narodowi, dodają siły także waszej wolności”.

„Jestem wdzięczny każdemu Polakowi za to braterstwo. Chylę Tobie czoło Polsko. Brawa dla was, Polacy” – zaznaczył otrzymując za te słowa rzęsiste brawa.

Tyrania przegra w historii, kiedy przegra na Ukrainie

Prezydent Ukrainy podczas wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego podkreślił, że „obca władza, chcąca rządzić naszymi narodami, nie rozumiała, do czego dążymy – po prostu się rozpadła”.

„My stoimy razem, ramię w ramię – Ukraina i Polska, i Europa, i wolny świat. Stoimy i wtedy, gdy ponownie rzucono pełnoskalowe siły agresji przeciwko naszej wolności. Upadnie i ten reżim, który rozpętał wojnę przeciwko nam, przyniósł groby Ukrainie, żeby później znów nieść groby, zarówno dla Polski i dla wszystkich naszych braci i sióstr w wolnej Europie, a my walczymy ramię w ramię ” – powiedział Zełenski.

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Ten reżim – mówił prezydent Ukrainy – „przyniósł deportację Ukraińcom, żeby znowu deportować też innych, których wolność oddycha na ziemiach, które Rosja zamierza porwać – a my się bronimy ramię w ramię”.

„Wróg chciał pogrzebać naszą wspólną niepodległość i rozpuścić w przestrzeni rosyjskiej nasze kultury narodowe. A my mocno stoimy, jesteśmy z wami – Ukraińcy i Polacy razem, ramię w ramię” – powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy oświadczył, że „zwrócimy całe to zło w epitafium na grobie rosyjskiego imperializmu„. „Jesteśmy z tobą Polsko, ramię w ramię. Ustanowimy wolność w Europie na zawsze. Tyrania przegra w historii, kiedy przegra w Ukrainie” – powiedział. „Moskwa nie będzie zabijała, a Petersburg nie będzie dzielił nigdy więcej” – oświadczył.

Dodał, że „na tym wspaniałym placu i na każdym innym polskim placu, jak również na wszystkich majdanach ukraińskich nigdy nie będzie Rosji po naszym zwycięstwie”.

Nasz wspólny wróg będzie ponosił odpowiedzialność za Bykownię, Buczę, za Katyń i Smoleńsk

Im więcej wolności będziemy mieli, tym więcej gwarancji, że nasz wspólny wróg będzie ponosił odpowiedzialność za Bykownię i Buczę, za Katyń i Smoleńsk do końca życia – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

„Im więcej wolności będziemy mieli, tym więcej będzie gwarancji dla sprawiedliwości” – powiedział.

„Więcej gwarancji, że nasz wspólny wróg będzie ponosił odpowiedzialność za Bykownię, Buczę, za Katyń i Smoleńsk, będzie ponosił odpowiedzialność do końca życia, tutaj na ziemi i na wieki” – dodał.

„Sprawiedliwość to będzie historyczne osiągnięcie naszych pokoleń” – podsumował Zełenski.

