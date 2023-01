W. Zełenski: dziękuję narodowi polskiemu i litewskiemu za wsparcie militarne i przyjęcie uchodźców

Chcę podziękować Litwinom i Polakom za przyjęcie uchodźców, wsparcie militarne i gotowość do stania po naszej stronie, aż do zwycięstwa; Ukraińcy będą pamiętać o tej pomocy przez wiele lat - powiedział w środę we Lwowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej po spotkaniu prezydentów państw Trójkąta Lubelskiego.